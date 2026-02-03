Πάτρα: Πέπλο μυστηρίου γύρω από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ο άνδρας που βρέθηκε μαζί της στην πτήση, ο «αυταρχικός» πατέρας και η αντίδραση του αδελφού της

Η υπόθεση της 16χρονης Λόρας, που εξαφανίστηκε ταξιδεύοντας με πτήση της Lufthansa από την Ελλάδα στη Γερμανία, εξελίσσεται σε ένα πολύπλευρο μυστήριο που απασχολεί πλέον τόσο τις ελληνικές όσο και τις γερμανικές Αρχές. Οι έρευνες στρέφονται προς κάθε κατεύθυνση — από το οικογενειακό της περιβάλλον μέχρι τον άγνωστο άνδρα που φέρεται να καθόταν δίπλα της στο αεροπλάνο — ενώ νέες μαρτυρίες φωτίζουν πτυχές της ζωής της και των σχέσεων μέσα στην οικογένειά της.

Η Lufthansa επιβεβαίωσε επίσημα ότι η ανήλικη ταξίδεψε με δικό της εισιτήριο, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές να επικεντρώσουν τις έρευνες στη Γερμανία. Το Live News βρέθηκε για τρίτη συνεχόμενη ημέρα στη γειτονιά όπου η οικογένεια είχε ζήσει στο παρελθόν, καθώς και στο σχολείο όπου φοίτησε η Λόρα. Κάτοικοι του Γκρόσανσντορφ, κοντά στο Αμβούργο, θυμούνται την οικογένεια ως ιδιαίτερα κλειστή, με τον πατέρα να παίρνει ξαφνικά την απόφαση να φύγουν από τη χώρα χωρίς να εξηγήσει ποτέ τον λόγο.

«Δεν ξέρω γιατί έφυγαν, δεν μας είπαν ποτέ τον λόγο», λέει πρώην γειτόνισσα. Άλλοι θυμούνται ότι η Λόρα είχε περάσει δύσκολες στιγμές στο σχολείο, αντιμετωπίζοντας μπούλινγκ.

Πριν φύγει η οικογένεια, ο πατέρας εργαζόταν σε κλινική της περιοχής, όμως μια μέρα είπε στους συναδέλφους του ότι φεύγει για την Ουκρανία και δεν ξαναγύρισε ποτέ.

Λίγο καιρό αργότερα, ο γιατρός εγκατέλειψε οριστικά τη Γερμανία και εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στο Ρίο. Η αγορά του σπιτιού, αξίας 290.000 ευρώ, είχε γίνει μήνες πριν από τη μετακόμιση. «Έκανε εντύπωση στον ιδιοκτήτη που ένας άνθρωπος που δεν μιλούσε ούτε αγγλικά, ούτε ελληνικά βρήκε το σπίτι μέσω Google και ήρθε μόνος του να το αγοράσει. Δεν έκανε παζάρια και πλήρωσε αμέσως», ανέφερε άνθρωπος που συμμετείχε στη συναλλαγή. Η πώληση του σπιτιού τους στη Γερμανία σηματοδότησε και την τελευταία φορά που οι γείτονες είδαν τον Λόμτεβ.

Μαρτυρίες από την παλιά τους γειτονιά περιγράφουν μια οικογένεια απομονωμένη, με τον πατέρα να ζει διαρκώς με φόβο. «Είπε κάποια στιγμή σε κάποιον ότι τον ακολουθούν, ότι φοβάται. Είχε πάρει κι έναν γερμανικό ποιμενικό για φύλακα. Δεν ξέρω αν υπερέβαλε, αλλά αυτό είπε», λέει γειτόνισσα. Για τη μητέρα της Λόρας την περιγράφει ως ήσυχη και εκφοβισμένη, ενώ τον πατέρα ως αυταρχικό. «Ήταν μια πολύ εκφοβισμένη γυναίκα. Εκείνος ήταν αυταρχικός, για να το θέσω προσεκτικά».

Όσο οι έρευνες συνεχίζονται, ο πατέρας της 16χρονης εμφανίζεται εκνευρισμένος και απρόθυμος να απαντήσει στα ερωτήματα των δημοσιογράφων. «Όχι, τίποτα καινούριο», λέει επανειλημμένα, ακόμη κι όταν τον ρωτούν αν είναι ο ίδιος καλά. Όταν του ζητούν να επιβεβαιώσει αν η κόρη του κατέβηκε από το αεροπλάνο της Lufthansa, αντιδρά: «Τι θέλετε; Τι θέλετε;». Και όταν οι δημοσιογράφοι επιμένουν, απαντά: «Έχω βοηθήσει ήδη αρκετά. Εσείς βρήκατε τη Λόρα; Ε τότε συνεχίστε να ψάχνετε!».

Στην υπόθεση προστίθεται και ένα ακόμη κομμάτι: μαρτυρία επιβάτη που βρισκόταν στην ίδια πτήση με τη Λόρα υποστηρίζει ότι δίπλα της καθόταν ένας νεαρός άνδρας με μακριά μαλλιά. «Όταν σηκωθήκαμε, το παιδί αυτό άλλαξε και πήγε με την κοπέλα και έκατσαν μαζί», είπε. Άλλη μαρτυρία τη φέρνει στη Φρανκφούρτη μαζί με έναν νεαρό γύρω στα 25. «Στην επόμενη στάση, κάτι είπε το παιδί στα γερμανικά και η κοπέλα γύρισε προς τη μεριά μου. Την αναγνώρισα από τη λεπτή της μύτη», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας. Οι αρχές προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν ποιος είναι ο άνδρας αυτός και ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του στην υπόθεση.

Την ίδια ώρα, μιλούν και μέλη της οικογένειας της Λόρας από τη Γερμανία. Ο ετεροθαλής αδελφός της και η μητέρα του δηλώνουν πως δεν είχαν στενή σχέση με την ανήλικη, αλλά εύχονται να είναι καλά. «Νομίζω πως αν η Λόρα κρύβεται, τότε δεν θέλει να επιστρέψει. Ξέρει πού μένω, αλλά δεν έρχεται. Αν έρθει, θα την παραπέμψω στους γονείς της», λέει η γυναίκα. Ο αδελφός της προσθέτει: «Την τελευταία φορά που την είδα ήταν 13 χρονών. Δεν νομίζω να αναγνώριζε καν τη φωνή μου. Αν με ακούει, θέλω να ξέρει πως είμαι εδώ».

Η μητέρα του αδελφού της εκτιμά ότι η 16χρονη οργάνωσε το ταξίδι της μέσω διαδικτύου, με ανθρώπους που την επηρέασαν. «Πιστεύω πως μέσω ίντερνετ ήρθε σε επαφή με κάποιους που της έκαναν πλύση εγκεφάλου. Μπορεί να της είπαν ότι δεν χρειάζεται να εμπλακούν οι γονείς της, ότι θα τη βοηθήσουν αυτοί», λέει. Και προσθέτει: «Από μόνη της δεν θα έπαιρνε τόσα ρίσκα. Κάποιοι την παρακίνησαν. Υπάρχουν γκρουπ για τέτοια πράγματα στο ίντερνετ».

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες σε Ελλάδα και Γερμανία, κανένα ίχνος της Λόρας δεν έχει εντοπιστεί. Οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν μαρτυρίες, ενώ τα ερωτήματα γύρω από την οικογένεια, τον νεαρό της πτήσης και το τι οδήγησε τη 16χρονη να φύγει, παραμένουν αναπάντητα.