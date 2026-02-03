Γκι Ρου: Σάλος με τις δηλώσεις του πρώην τεχνικού της Οσέρ – «Οι γυναίκες έχουν φαρδείς γοφούς για να γεννούν, όχι για να παίζουν ποδόσφαιρο»

  • Κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει ο 87χρονος Γκι Ρου, ο εμβληματικός προπονητής της Οσέρ, μετά τις σεξιστικές δηλώσεις του σχετικά με το ρόλο των γυναικών στο ποδόσφαιρο.
  • Ο Γάλλος τεχνικός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι γυναίκες είναι φτιαγμένες για να γεννούν, με φαρδύτερους γοφούς. Και το ποδόσφαιρο δεν είναι φτιαγμένο για φαρδιούς γοφούς».
  • Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, είπε ότι «οι καλύτερες παίκτριες έχουν τη σωματική διάπλαση αγοριών και γι’ αυτό βλέπετε αγώνες όπου οι κάτω των 14 ετών κερδίζουν την εθνική ομάδα».
Κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει ο 87χρονος Γκι Ρου, ο εμβληματικός προπονητής που συνέδεσε το όνομά του με την Οσέρ επί περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Ο Γάλλος τεχνικός γνωστός για τον ιδιόρρυθμο χαρακτήρα του, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο μετά τις σεξιστικές δηλώσεις του σχετικά με το ρόλο των γυναικών στο ποδόσφαιρο.

Μιλώντας στο περιοδικό «L’Est Clair», ο Γάλλος τεχνικός σχολίασε το γυναικείο ποδόσφαιρο με τρόπο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. «Έχω μεγάλο σεβασμό για αυτές τις νεαρές γυναίκες που παίζουν το αγαπημένο τους άθλημα, αλλά αν με ρωτάτε αν οι γυναικείοι αγώνες είναι θεαματικοί, μιλήστε μου για αγώνες πρώτης κατηγορίας που παίζονται μπροστά σε 800 θεατές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια προχώρησε σε σχόλια που χαρακτηρίστηκαν άμεσα υποτιμητικά. Όπως είπε: «Οι γυναίκες είναι φτιαγμένες για να γεννούν, με φαρδύτερους γοφούς. Και το ποδόσφαιρο δεν είναι φτιαγμένο για φαρδείς γοφούς».

Ο Γκι Ρου δεν σταμάτησε εκεί. Συνεχίζοντας, είπε ότι «οι καλύτερες παίκτριες έχουν τη σωματική διάπλαση αγοριών και γι’ αυτό βλέπετε αγώνες όπου οι κάτω των 14 ετών κερδίζουν την εθνική ομάδα».

