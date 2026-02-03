Ιράν: Το καθεστώς φοβάται ότι μια αμερικανική επίθεση μπορεί να αναζωπυρώσει τις διαμαρτυρίες και να διακινδυνεύσει την εξουσία του

Η ηγεσία του Ιράν ανησυχεί όλο και περισσότερο ότι μια επίθεση των ΗΠΑ θα μπορούσε να κλονίσει την εξουσία της, ωθώντας τον ήδη εξοργισμένο λαό να βγει ξανά στους δρόμους, μετά την αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, σύμφωνα με έξι νυν και πρώην αξιωματούχους.

Σε συναντήσεις υψηλού επιπέδου, αξιωματούχοι ενημέρωσαν τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ότι η οργή του κοινού για την καταστολή του περασμένου μήνα – η πιο αιματηρή από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 – έχει φτάσει σε σημείο όπου ο φόβος δεν αποτελεί πλέον αποτρεπτικό παράγοντα, σύμφωνα με τέσσερις νυν αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Χαμενεΐ ενημερώθηκε ότι πολλοί Ιρανοί ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν ξανά τις δυνάμεις ασφαλείας και ότι εξωτερικές πιέσεις, όπως μια περιορισμένη επίθεση των ΗΠΑ, θα μπορούσαν να τους ενθαρρύνουν και να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στο πολιτικό κατεστημένο.

Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε στο Reuters ότι οι εχθροί του Ιράν επιδίωκαν περισσότερες διαμαρτυρίες προκειμένου να φέρουν το τέλος της Ισλαμικής Δημοκρατίας και ότι «δυστυχώς» θα υπήρχε περισσότερη βία σε περίπτωση εξέγερσης.

«Μια επίθεση σε συνδυασμό με διαδηλώσεις από οργισμένους πολίτες θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση (του κυβερνώντος συστήματος). Αυτή είναι η κύρια ανησυχία των ανώτατων αξιωματούχων και αυτό είναι που θέλουν οι εχθροί μας», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος, όπως και οι άλλοι αξιωματούχοι που επικοινωνήσαμε για αυτό το θέμα, αρνήθηκε να κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Οι αναφερόμενες δηλώσεις είναι σημαντικές, διότι υποδηλώνουν ιδιωτικές αμφιβολίες εντός της ηγεσίας, που έρχονται σε αντίθεση με την προκλητική δημόσια στάση της Τεχεράνης απέναντι στους διαδηλωτές και τις ΗΠΑ.

Οι πηγές αρνήθηκαν να αναφέρουν πώς αντέδρασε ο Χαμενεΐ. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Reuters για σχόλιο σχετικά με αυτή την περιγραφή των συναντήσεων.

Πολλές πηγές ανέφεραν στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει επιλογές κατά του Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν στοχευμένες επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και των ηγετών, προκειμένου να ενθαρρύνει τους διαδηλωτές, ακόμη και αν ισραηλινοί και αραβικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η αεροπορική δύναμη από μόνη της δεν θα ανατρέψει τους κληρικούς ηγέτες.

Στην συνέχεια έγινε γνωστό ότι ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, την Παρασκευή.