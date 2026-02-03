ΠΑΣΟΚ για εθνικό απολυτήριο: Στον διάλογο με προτάσεις, όχι ως σχολιαστές του κυβερνητικού σχεδίου

«Μία πολιτική μεταρρύθμιση δεν πρέπει να αποφασίζεται στον βωμό της επικοινωνίας και του κομματικού συμφέροντος, αλλά να απευθύνεται με αξιοπιστία στο πολιτικό σύστημα και να αναζητά – ιδίως στην παιδεία – τις μέγιστες δυνατές συναινέσεις που θα διασφαλίζουν την επιτυχία της μεταρρύθμισης» τονίζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους ο Στέφανος Παραστατίδης, Βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας και ο Σωκράτης Κάτσικας, Γραμματέα του Τομέα Παιδείας ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, στον απόηχο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση ότι «επιχειρεί να διαμορφώσει ένα δεσμευτικό πλαίσιο που δεν βοηθά στην ούτε στην προαγωγή του διαλόγου ούτε στην διαμόρφωση των αναγκαίων συναινέσεων» και υπογραμμίζει πως «εμείς θα συμμετάσχουμε στον διάλογο, όχι ως σχολιαστές του όποιου κυβερνητικού σχεδίου αλλά καταθέτοντας τις δικές μας προτάσεις σε τρία βασικά θέματα».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Τον Ιούνιο του 2024, το ΠΑΣΟΚ πήρε την πρωτοβουλία να ανοίξει ο εθνικός διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο. Η σύμφωνη, επί της αρχής, γνώμη των κομμάτων της αντιπολίτευσης οδήγησε τότε, παρά την αρχική επιφύλαξη της κυβέρνησης, στην απόφαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για την έναρξη εθνικού διαλόγου, στη βάση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ.

Κατόπιν, τον Σεπτέμβριο του 2024, η ίδια κυβέρνηση, και δια στόματος Πρωθυπουργού, ανακοίνωσε την έναρξη διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο – ενός διαλόγου που είχε ήδη προαποφασιστεί και επικυρωθεί κατά τη θεσμική κοινοβουλευτική διαδικασία. Αυτό, από μόνο του, αποτελεί μία απόπειρα επικοινωνιακής εξαπάτησης των πολιτών, με σκοπό να αποδείξει ο κ. Μητσοτάκης ότι αυτός είναι ο «μεταρρυθμιστής» και δεν σύρεται από πρωτοβουλίες άλλων κομμάτων. Και βεβαίως, αποδεικνύει την επικοινωνιακή και μόνο πρόθεση της κυβέρνησης, καθώς το Εθνικό Απολυτήριο υπήρχε στο πρόγραμμά της από το 2019, αλλά ουδέποτε τόλμησε να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές, με ανυπολόγιστο κόστος για την παιδεία της χώρας και συνέπεια τη ραγδαία άνοδο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ακολούθησε παύση μηνών και σήμερα, με όρους ξανά αμιγώς επικοινωνιακούς, η κυβέρνηση ανακοινώνει, από το Μέγαρο Μαξίμου και όχι από την Επιτροπή της Βουλής, την έναρξη του διαλόγου, υπηρετώντας προφανώς τον (προ)εκλογικό σχεδιασμό της ΝΔ.

Εμείς θα επιμείνουμε στην ουσία, γιατί πιστεύουμε ότι μία πολιτική μεταρρύθμιση δεν πρέπει να αποφασίζεται στον βωμό της επικοινωνίας και του κομματικού συμφέροντος, αλλά να απευθύνεται με αξιοπιστία στο πολιτικό σύστημα και να αναζητά – ιδίως στην παιδεία – τις μέγιστες δυνατές συναινέσεις που θα διασφαλίζουν την επιτυχία της μεταρρύθμισης.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ πέτυχε τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων (πλην ΚΚΕ), διότι επιλέξαμε να μην καταθέσουμε δική μας συγκεκριμένη πρόταση, αλλά να περιγράψουμε την αιτιολογική βάση για το ξεκίνημα ενός ουσιαστικού, ανοιχτού, αξιόπιστου και δημοκρατικού διαλόγου, χωρίς δεσμεύσεις και προειλημμένες αποφάσεις, αλλά με οδικό χάρτη, σαφές χρονοδιάγραμμα και ουσιαστικό αποτέλεσμα που θα αναβαθμίζει την εκπαίδευση της χώρας.

Σήμερα, η κυβέρνηση μιλάει για την έναρξη διαλόγου αλλά ταυτόχρονα με διαρροές που αναφέρονται συγκεκριμένα και λεπτομερώς σε όλες τις βασικές πτυχές της μεταρρύθμισης, επιχειρεί να διαμορφώσει ένα δεσμευτικό πλαίσιο που δεν βοηθά στην ούτε στην προαγωγή του διαλόγου ούτε στην διαμόρφωση των αναγκαίων συναινέσεων.

Εμείς θα συμμετάσχουμε στον διάλογο, όχι ως σχολιαστές του όποιου κυβερνητικού σχεδίου αλλά καταθέτοντας τις δικές μας προτάσεις σε τρία βασικά θέματα:

– την αναβάθμιση του Λυκείου και την κατοχύρωση της μορφωτικής του αυτοτέλειας,

– την κατάργηση των Πανελλαδικών υπό τη σημερινή τους άδικη μορφή,

– τη μείωση της δυσβάστακτης οικονομικής επιβάρυνσης της ελληνικής οικογένειας για την εκπαίδευση των παιδιών της.

Θα είμαστε παρόντες, με προτάσεις, με σχέδιο, με ανοιχτά αυτιά αλλά και καθαρή φωνή. Μακριά από στείρες κομματικές αντιπαραθέσεις, αλλά μαχητικά απέναντι στην προσπάθεια να μετατραπεί ο ευαίσθητος χώρος της εκπαίδευσης σε παίγνιο στο πεδίο των κυβερνητικών επικοινωνιακών αντιπερισπασμών και σκοπιμοτήτων. Με την πυξίδα μας να παραμένει αταλάντευτα στην κατεύθυνση μιας Παιδείας που λειτουργεί ως μοχλός απελευθέρωσης δυνατοτήτων και όχι ως μηχανισμός αναπαραγωγής ανισοτήτων.