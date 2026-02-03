Φαίδρα Δρούκα: «Σαν λαός έχουμε πολλά χαρίσματα, αλλά πιστεύω ότι είμαστε ρατσιστές»

Μία συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου παραχώρησε η Φαίδρα Δρούκα, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου. Η ηθοποιός, με αφορμή την παράσταση στην οποία συμμετέχει, αναφέρθηκε στο θέμα του ρατσισμού, σημειώνοντας πως «θεωρώ ότι σαν λαός έχουμε πολλά χαρίσματα, αλλά πιστεύω ότι είμαστε ρατσιστές».

Μιλώντας για την παράσταση, η Φαίδρα Δρούκα εξήγησε πως: «Είναι μία πολύ τίμια δουλειά καταρχάς. Υπογραμμίζεται το στοιχείο του ρατσισμού και της μοναξιάς των ανθρώπων. Του ρατσισμού, που ακόμα και αν θέλουμε να λέμε ότι δεν είμαστε ρατσιστές, και το 2026 θεωρώ ότι σαν λαός έχουμε πολλά χαρίσματα, αλλά πιστεύω ότι είμαστε ρατσιστές».

Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι: «Σκέφτηκα πολλές φορές να τα παρατήσω, νομίζω απλά ότι δεν θα μπορούσα. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο όταν κάνεις 33 χρόνια μια δουλειά και βλέπεις και τα στάδια πώς αλλάζουν, και οι συνθήκες και οι τρόποι εργασίας, να πεις “εγώ δεν μπορώ με αυτό, δεν πάει έτσι”».