Βασιλική Ανδρίτσου: Με δυσκόλεψαν τα γυρίσματα για την ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις;»

Η Βασιλική Ανδρίτσου μίλησε στο Buongiorno.

«Πέρυσι και πρόπερσι είχαμε κάνει τους Άθλιους, και φέτος κάνουμε την Παναγία των Παρισίων. Είναι έργα τα οποία αξίζει να ξεκινήσει ένας γονιός να έρθει να δει τις παραστάσεις, και γιατί θα δει φαντασμαγορικές παραστάσεις, τεράστιες παραγωγές, και γιατί θα δει έργα τα οποία μπορεί να τα συζητήσει με το παιδί του και να αναφερθεί σε πάρα πολλά σημερινά θέματα τα οποία μας απασχολούν, ειδικά της νεολαίας. Εγώ παίζω έναν ρόλο που ουσιαστικά είναι αντρικός ρόλος στο λογοτεχνικό έργο. Παίζω τη Μαντάμ Κλοπέν που είναι η αρχηγός των τσιγγάνων», είπε αρχικά η Βασιλική Ανδρίτσου.

Για τη συμμετοχή της στην ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή»: «Γενικά στον κόσμο αρέσει πάρα πολύ. Παίρνω πολύ θετικά vibes και αυτό που ακούω πολύ συχνά είναι ότι είναι διαφορετικό από το σίριαλ. Δηλαδή δεν μπορείς να το συγκρίνεις με το σίριαλ γιατί είναι διαφορετικό, που αυτό είναι πολύ ανακουφιστικό, για μας ειδικά. Αλλά και για τον Αλέξανδρο ότι έκανε ένα βήμα παραπέρα και ουσιαστικά πήρε ένα δύσκολο θέμα που τότε το ‘χε περάσει με αυτόν τον τρόπο και εξαιρετικά, και το πήγε, το ‘κανε λίγο πιο σύγχρονο. Με δυσκόλεψαν τα γυρίσματα».