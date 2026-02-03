Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι 27 Φεβρουαρίου η παράταση εργασιών της Επιτροπής και η παράδοση των πορισμάτων

  • Η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρατείνει τις εργασίες της μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου, με τα πορίσματα των κομμάτων να κατατίθενται στις 24, να συζητούνται στις 26 και το τελικό πόρισμα να παραδίδεται στον πρόεδρο της Βουλής την τελευταία ημέρα.
  • ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησαν στην παράταση, αλλά διαφώνησαν για τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής, κάνοντας λόγο για «πρόωρο κλείσιμο της με τον αποκλεισμό εξέτασης κρίσιμων και ουσιωδών μαρτύρων…» και καταγγέλλοντας «οργανωμένη συγκάλυψη του σκανδάλου».
  • Άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης (ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, Νίκη και ανεξάρτητος βουλευτής) τάχθηκαν κατά της πρότασης, ζητώντας περαιτέρω παράταση και κατηγορώντας την κυβερνητική πλειοψηφία για «ακόμα μια προσπάθεια συγκάλυψης του τεράστιου γαλάζιου σκανδάλου».
Στις 24 Φεβρουαρίου θα κατατεθούν τα πορίσματα των κομμάτων της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 26 θα γίνει η συζήτησή τους στην Επιτροπή και στις 27 του μηνός θα παραδοθεί το τελικό πόρισμα στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Η παράταση των εργασιών της Εξεταστικής μέχρι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου -από 15 Φεβρουαρίου που προβλεπόταν αρχικά- και το χρονοδιάγραμμα κατάθεσης των πορισμάτων αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, ύστερα από πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην νέα προθεσμία συμφώνησαν, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «διαφωνούν για τον τρόπο λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής και το πρόωρο κλείσιμο της με τον αποκλεισμό εξέτασης κρίσιμων και ουσιωδών μαρτύρων αλλά και την αναγκαία κατ’ αντιπαράσταση εξέταση ορισμένων προσώπων» και καταγγέλλοντας την κυβερνητική πλειοψηφία για ντε φάκτο οργανωμένη συγκάλυψη του σκανδάλου και «απονομιμοποιημένη αυθαίρετη απόφαση που επέβαλε το κλείσιμο της Επιτροπής».

Κατά της πρότασης, δήλωσαν ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, Νίκη και ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης, ζητώντας παράταση των εργασιών της Επιτροπής ώστε να ολοκληρώσει την εξέταση κρίσιμων μαρτύρων που αποκλείστηκαν σκόπιμα, όπως τόνισαν, ενώ κατηγόρησαν την κυβερνητική πλειοψηφία για «ακόμα μια προσπάθεια συγκάλυψης του τεράστιου γαλάζιου σκανδάλου».

