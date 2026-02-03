Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκαν οι 17 κατηγορούμενοι για τα επεισόδια στα Βρασνά με αφορμή τη φιλοξενία μεταναστών σε ξενοδοχεία

  • Αθώοι κρίθηκαν από το Εφετείο οι 17 κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε επεισόδια, τα οποία προκλήθηκαν το φθινόπωρο του 2019 στα Βρασνά Θεσσαλονίκης, με αφορμή αντιδράσεις κατοίκων στην εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών σε ξενοδοχεία της περιοχής.
  • Υπενθυμίζεται ότι πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί σε συνολική φυλάκιση 39 μηνών, ο καθένας, για παράνομη βία με ρατσιστικά κίνητρα, όπως επίσης για δημόσια υποκίνηση βίας και μίσους.
  • Το Εφετείο έκανε δεκτή την απαλλακτική εισαγγελική πρόταση, καθώς δεν αποδείχθηκε προτροπή σε πράξεις βίας και μίσους. Οι αντιδράσεις είχαν ως αποτέλεσμα να ματαιωθεί η φιλοξενία 200 προσφύγων και μεταναστών στην περιοχή, οι οποίοι μεταφέρθηκαν τελικά στη Χαλκίδα.
Αθώοι κρίθηκαν από το Εφετείο οι 17 κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε επεισόδια, τα οποία προκλήθηκαν το φθινόπωρο του 2019 στα Βρασνά Θεσσαλονίκης, με αφορμή αντιδράσεις κατοίκων στην εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών σε ξενοδοχεία της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί σε συνολική φυλάκιση 39 μηνών, ο καθένας, για παράνομη βία με ρατσιστικά κίνητρα, όπως επίσης για δημόσια υποκίνηση βίας και μίσους.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου δικάστηκε η έφεση, έκανε δεκτή την απαλλακτική εισαγγελική πρόταση, σύμφωνα με την οποία δεν αποδείχθηκε προτροπή σε πράξεις βίας και μίσους, ούτε στοιχειοθετήθηκε εξαναγκασμός σε παράνομη βία κατά μεταναστών, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όσα διαδραματίστηκαν την συγκεκριμένη περίοδο στα Βρασνά είχαν βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας των διωκτικών Αρχών, ύστερα από καταγγελίες ιδιοκτητών ξενοδοχειακών μονάδων που είχαν υπογράψει συμβάσεις με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για την φιλοξενία μεταναστών και προσφύγων.

Οι αντιδράσεις είχαν ως αποτέλεσμα να ματαιωθεί η φιλοξενία 200 προσφύγων και μεταναστών, προερχόμενων από τη Σάμο, σε τουριστικά καταλύματα της περιοχής. Στις 23 Οκτωβρίου ξέσπασαν επεισόδια κατά την άφιξή τους εκεί, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν τελικά στη Χαλκίδα.

