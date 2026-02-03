Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι 4 συλληφθέντες για τα επεισόδια μετά την πορεία στο κέντρο της πόλης

  • Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες για εμπλοκή σε επεισόδια με αστυνομικούς, ύστερα από πορεία που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
  • Οι τρεις εξ αυτών παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για οπλοκατοχή (ξύλινα κοντάρια) και πλημμεληματικές πράξεις, και αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
  • Η τέταρτη συλληφθείσα είχε αφεθεί ελεύθερη τα προηγούμενα 24ωρα λόγω της νομικής της ιδιότητας, ενώ οι απολογηθέντες αρνήθηκαν τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για ειρηνική κινητοποίηση.
Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες για εμπλοκή σε επεισόδια με αστυνομικούς, ύστερα από πορεία που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι τρεις εξ αυτών (δύο άνδρες και μία γυναίκα) παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για οπλοκατοχή -πράξη που συνδέεται με ξύλινα κοντάρια, τα οποία φέρεται να κατείχαν και διώκεται πλέον σε βαθμό κακουργήματος, μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Ακόμη, αντιμετωπίζουν κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα για διατάραξη κοινής ειρήνης, και, κατά περίπτωση, για σωματικές βλάβες, τετελεσμένες ή σε απόπειρα, εις βάρος αστυνομικών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ύστερα από την απολογία τους αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Η τέταρτη συλληφθείσα, η οποία διώκεται μόνο για διατάραξη κοινής ειρήνης, είχε αφεθεί ελεύθερη τα προηγούμενα 24ωρα, λόγω της νομικής της ιδιότητας (ειδική δωσιδικία).

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως όσοι απολογήθηκαν, σήμερα, αρνήθηκαν τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για ειρηνική κινητοποίηση.

Σημειώνεται ότι έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης στους κατηγορούμενους.

