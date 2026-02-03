Γαλλία: Έφοδος στα γραφεία του Χ – Ο Έλον Μασκ κλήθηκε για κατάθεση

Σύνοψη από το

  • Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι διεξάγεται έρευνα στα γραφεία του κοινωνικού δικτύου του Έλον Μασκ στη Γαλλία, ενώ ο ίδιος και η διευθύνουσα σύμβουλος του Χ κλήθηκαν για κατάθεση.
  • Η έρευνα που άνοιξε τον Ιανουάριο 2025 διευρύνθηκε για να περιλάβει και την δημιουργία σεξουαλικού περιεχομένου από το chatbot Grok, έπειτα από καταγγελία βουλευτή για μεροληπτικούς αλγόριθμους.
  • Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε επίσης ότι εγκαταλείπει την πλατφόρμα Χ και ότι στο εξής θα επικοινωνεί μέσω του LinkedIn και του Instagram.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι διεξάγεται έρευνα στα γραφεία του κοινωνικού δικτύου του Έλον Μασκ στη Γαλλία στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2025, ενώ ο έλον Μασκ και η διευθύνουσα σύμβουλος του Χ Λίντα Γιακαρίνο εκλήθησαν για κατάθεση.

Η υπηρεσία καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος της εισαγγελίας ηγείται της έρευνας, διευκρινίζεται σε ανάρτηση της υπηρεσία στο Χ. Στις έρευνες συμμετέχουν επίσης η Europol και η υπηρεσία κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος της γαλλικής αστυνομίας.

Η έρευνα που άνοιξε τον Ιανουάριο 2025 διευρύνθηκε για να περιλάβει και τη δημιουργία σεξουαλικού περιεχομένου από το chatbot Grok.

Η εισαγγελία διευκρινίζει ότι ξεκίνησε την έρευνα έπειτα από καταγγελία βουλευτή που υποστηρίζει ότι μεροληπτικοί, κακόβουλοι αλγόριθμοι είναι πιθανόν ότι έχουν διαστρεβλώσει την λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων.

Δεν έχει υπάρχει σχόλιο από το Χ. Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε επίσης ότι εγκαταλείπει την πλατφόρμα Χ και ότι στο εξής θα επικοινωνεί μέσω του LinkedIn (Microsoft ) και του Instagram (Meta).

09:41 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Φωτιά ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο στην Τεχεράνη

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο στα δυτικά της Τεχεράνης μετέδωσαν την Τρίτη τα κρατικ...
08:06 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Μέση Ανατολή: Διπλωματικό σπριντ για να αποτραπεί μια επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν – Το σχέδιο των περιφερειακών δυνάμεων

Έντονη διπλωματική κινητικότητα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, με στόχο να αποτραπεί έ...
06:10 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Η αντιπολιτευόμενη Ματσάδο δηλώνει έτοιμη να συναντηθεί με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ροδρίγκες – Στόχος η μετάβαση

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, στην οποία δόθηκε το ...
03:19 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Η Κούβα «αδειάζει» τον Τραμπ: Δεν υπάρχει επίσημος διάλογος με τις ΗΠΑ, μόνο διπλωματικές «ανταλλαγές»

Aπαντώντας ουσιαστικά στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί συνομιλιών με την Αβάνα η κυβέρνησ...
