Αττική: «Δεν ήμουν μεθυσμένος» ισχυρίζεται ο μπασκετμπολίστας που συνελήφθη επειδή οδηγούσε πάνω σε σιδηροδρομικές γραμμές

«Δεν ήμουν μεθυσμένος» ισχυρίζεται ο 29χρονος μπασκετμπολίστας, Zack Bryant, ο οποίος συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου (31/1) επειδή εισήλθε με το όχημά του σε γραμμές τρένου κινούμενος επί αυτών για 300 μέτρα με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Ακολουθούσα το GPS. Είχα έρθει με την οικογένεια και φίλους στην πόλη και απλώς οδηγούσα για να επιστρέψω σπίτι εκείνο το Σάββατο το πρωί. Στην περιοχή που βρισκόμουν υπήρχε μία δεξιά στροφή, αλλά δεν φαινόταν σωστά στο GPS ότι εκεί ήταν σιδηροδρομικές γραμμές, γιατί ο πλαϊνός δρόμος ήταν ένας μικρός δρόμος. Δεν υπήρχε σήμανση» ανέφερε αρχικά ο 29χρονος μπασκετμπολίστας, μιλώντας στο «Πρω1νο»

Σχετικά με το αν κατάλαβε ότι οδηγούσε πάνω σε ράγες, ο Zack Bryant είπε: «Κατάλαβα τι συνέβαινε αλλά δεν ήταν εσκεμμένο. Ήταν λάθος. Δεν με έπιασαν να οδηγώ με παράνομο επίπεδο αλκοόλ. Δεν ήμουν μεθυσμένος. Ήμουν απολύτως συνειδητοποιημένος για την κατάσταση γι’ αυτό και όταν έστριψα δεξιά σταμάτησα αμέσως και προσπάθησα να βγάλω το αμάξι από τις σιδηροδρομικές γραμμές».

«Όταν είδα ότι δεν γινόταν, κάλεσα αμέσως την αστυνομία. Η κατάσταση κλιμακώθηκε. Μου είπαν ότι η περιοχή είναι μεταναστευτική και υπονόησαν μέχρι και ότι είχα πρόθεση τρομοκρατίας και ότι οδηγούσα πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές εσκεμμένα. Κάτι που δεν ισχύει. Στην Αμερική αν κολλήσεις σε ράγες, για οποιοδήποτε λόγο, καλείς την αστυνομία για βοήθεια. Εδώ το παρουσίασαν, όταν κάλεσε την αστυνομία, σαν να άφησα το αυτοκίνητο και έφυγα» πρόσθεσε ο 29χρονος.

«Οι μέρες υπό κράτηση ήταν από τις πιο δύσκολες μέρες. Ένιωθα πως κάνοντας το σωστό, τιμωρήθηκα και τα ΜΜΕ με σταύρωσαν και κατέστρεψαν την αξιοπιστία μου, και όλα όσα έχω καταφέρει να χτίσω» κατέληξε ο Zack Bryant.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό:

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών συνελήφθη, πρωινές ώρες σήμερα (31-1-2026) στη συμβολή της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό στο κέντρο της Αθήνας, 29ρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών, επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 31-1-2026, ο 29χρονος οδηγός αυτοκινήτου, εισήλθε σε γραμμές τρένου κινούμενος για -300- μέτρα επί αυτών με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου και την διακοπή κυκλοφορίας των συρμών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επιπρόσθετα, μετά από έλεγχο αλκοόλης διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ δεν κατείχε και τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή στη χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.