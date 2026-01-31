Αττική: Μπασκετμπολίστας ο οδηγός που εισήλθε στη σιδηροδρομική γραμμή – Κινήθηκε μεθυσμένος για 300 μέτρα μέσα στις ράγες 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ράγες

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών συνελήφθη 29χρονος οδηγός ο οποίος σήμερα το πρωί εισήλθε με το όχημά του σε γραμμές τρένου κινούμενος επί αυτών για 300 μέτρα με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς είναι μπασκετμπολίστας της Α2.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθη, πρωινές ώρες σήμερα στη συμβολή της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό στο κέντρο της Αθήνας, 29χρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών, επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, ο 29χρονος οδηγός αυτοκινήτου, εισήλθε σε γραμμές τρένου κινούμενος για 300 μέτρα επί αυτών με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου και την διακοπή κυκλοφορίας των συρμών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επιπρόσθετα, μετά από έλεγχο αλκοόλης διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ δεν κατείχε και τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή στη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί του Σαββάτου, η Hellenic Train με ανακοίνωσή της, τόνιζε πως λόγω του συμβάντος η αμαξοστοιχία IC50 (Αθήνα- Θεσσαλονίκη) αναχώρησε με 63 λεπτά καθυστέρηση, ενώ αναμένονταν και σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού».

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θα κάνετε εξέταση για χοληστερίνη; Το Νο1 τρόφιμο που δεν πρέπει να τρώτε πριν την κάνετε

Μακροζωία: Ποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας έχουν όσοι ζουν πολλά χρόνια – Τι προδιαθέτει για πρόωρο θάνατο

Η Realnews αυτής της Κυριακής (1/2/2026)

Αγορά ακινήτων: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν έως 20% την αξία ενός σπιτιού

Προσοχή: Απατεώνες εκμεταλλεύονται τα Google Ads για «Mac Cleaner» και οδηγούν χρήστες σε κακόβουλα sites

Δισεκατομμυριούχος έκλεισε εργοστάσιο της Mercedes με μία παραγγελία – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
14:14 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Ιωάννινα: Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ...
13:51 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Εξέδιδαν γυναίκες σε οίκους ανοχής που δεν είχαν άδεια λειτουργίας – 2 συλλήψεις 

Ειδικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν, απογευματινές ώρες της Παρασκευής, 30 Ιανουαρίου 2026, σε π...
13:46 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

ΕΛ.ΑΣ.: Διευκρινίσεις για την γραμμή «100» στην Αττική – «Iσχυρισμοί περί ”αλαλούμ” και ”κατάρρευσης της υπηρεσίας” δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα»

Ανακοίνωση εξέδωσε το Σάββατο 31 Ιανουαρίου η Ελληνική Αστυνομία, σχετικά με την χθεσινή δυσλε...
13:27 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Ζωγράφου: Οι ρόλοι και ο τρόπος δράσης των μελών της συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά εντός της Πανεπιστημιούπολης 

Μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα