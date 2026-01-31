«Είμαι ένα ΕΣΥ όπως το θέλεις ΕΣΥ» – Το βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη για τη δημιουργία νέων κέντρων ακτινοθεραπείας και ογκολογικών μονάδων

Σύνοψη από το

  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τονίζει σε ανάρτησή του «Το ΕΣΥ όπως το θέλεις εσύ».
  • Στην ανάρτησή του, αναφέρεται στη δημιουργία νέων κέντρων ακτινοθεραπείας και ογκολογικών μονάδων με στόχο περισσότεροι ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπείες.
  • Τα έργα αυτά εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. NextGenerationEU.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης

«Το ΕΣΥ όπως το θέλεις εσύ». Αυτό τονίζει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ανάρτησή του στην οποία αναφέρεται στη δημιουργία νέων κέντρων ακτινοθεραπείας και ογκολογικών μονάδων, έργα που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. NextGenerationEU.

«Ποιος είμαι; Είμαι η ελπίδα, το χαμόγελο που βρίσκεις ξανά όταν νομίζεις πως όλα χάθηκαν. Είμαι αυτός που θα σου πιάσει το χέρι και αυτός που θα σου αγγίξει την καρδιά. Είμαι ο δρόμος που θα σε πάει πίσω σε αυτούς που αγαπάς. Ποιος είμαι; Είμαι το ΕΣΥ που προχωρά στη δημιουργία νέων κέντρων ακτινοθεραπείας και ογκολογικών μονάδων με στόχο περισσότεροι ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπείες. Είμαι ένα ΕΣΥ όπως το θέλεις ΕΣΥ» ακούγεται στο βίντεο το οποίο δημοσιεύει ο κ. Γεωργιάδης.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θα κάνετε εξέταση για χοληστερίνη; Το Νο1 τρόφιμο που δεν πρέπει να τρώτε πριν την κάνετε

Μακροζωία: Ποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας έχουν όσοι ζουν πολλά χρόνια – Τι προδιαθέτει για πρόωρο θάνατο

Η Realnews αυτής της Κυριακής (1/2/2026)

Αγορά ακινήτων: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν έως 20% την αξία ενός σπιτιού

Προσοχή: Απατεώνες εκμεταλλεύονται τα Google Ads για «Mac Cleaner» και οδηγούν χρήστες σε κακόβουλα sites

Δισεκατομμυριούχος έκλεισε εργοστάσιο της Mercedes με μία παραγγελία – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
14:22 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

ΝΔ: Ανακοινώθηκαν όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίστηκαν τα...
13:04 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Συνάντηση Μητσοτάκη – Μπορίσοφ: «Ο Κάθετος Διάδρομος αυξάνει σημαντικά τη γεωπολιτική αξία των χωρών μας», είπε ο Πρωθυπουργός

Στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου μετέχει στις εργα...
10:53 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Δένδιας για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της

Τριάντα χρόνια από την κρίση στα Ίμια, τιμάμε τη μνήμη του Αντιναυάρχου Χριστόδουλου Καραθανάσ...
10:15 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης για Ίμια: Υποκλινόμαστε και φέτος στους πεσόντες – Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες»

«Πριν από 30 χρόνια, η αγάπη για την πατρίδα καθιστούσε αθάνατους στη συλλογική μας μνήμη τους...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα