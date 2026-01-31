«Είμαι ένα ΕΣΥ όπως το θέλεις ΕΣΥ» – Το βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη για τη δημιουργία νέων κέντρων ακτινοθεραπείας και ογκολογικών μονάδων

«Το ΕΣΥ όπως το θέλεις εσύ». Αυτό τονίζει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ανάρτησή του στην οποία αναφέρεται στη δημιουργία νέων κέντρων ακτινοθεραπείας και ογκολογικών μονάδων, έργα που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. NextGenerationEU.

«Ποιος είμαι; Είμαι η ελπίδα, το χαμόγελο που βρίσκεις ξανά όταν νομίζεις πως όλα χάθηκαν. Είμαι αυτός που θα σου πιάσει το χέρι και αυτός που θα σου αγγίξει την καρδιά. Είμαι ο δρόμος που θα σε πάει πίσω σε αυτούς που αγαπάς. Ποιος είμαι; Είμαι το ΕΣΥ που προχωρά στη δημιουργία νέων κέντρων ακτινοθεραπείας και ογκολογικών μονάδων με στόχο περισσότεροι ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπείες. Είμαι ένα ΕΣΥ όπως το θέλεις ΕΣΥ» ακούγεται στο βίντεο το οποίο δημοσιεύει ο κ. Γεωργιάδης.