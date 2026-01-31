Ζωγράφου: Οι ρόλοι και ο τρόπος δράσης των μελών της συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά εντός της Πανεπιστημιούπολης 

Μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου. Η δράση της ομάδας είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025 και ήταν οργανωμένη με σαφείς ρόλους μεταξύ των μελών της.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.: Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εξαρθρώθηκε, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πρωινές ώρες χτες (30-1-2026), εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν -4- άτομα (-3- ημεδαποί και αλλοδαπός), ηλικίας 49, 36, 27 και 22 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Όπως διαπιστώθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε πλήθος τεχνικών μέσων όπως drone και μικροκάμερες, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025, συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, με σκοπό τη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου.

Κομβικό σημείο της δράσης της οργάνωσης αποτελεί ο καθορισμός σημείου «πώλησης» των ναρκωτικών ουσιών πλησίον των φοιτητικών εστιών της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου και εντός πάρκου με δέντρα προκειμένου να καταστεί δυσχερής ο εντοπισμός της δράσης τους από τις Αρχές.

Οι ρόλοι των μελών της οργάνωσης

Αρχηγός της οργάνωσης ήταν ο 27χρονος αλλοδαπός, ο οποίος ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια της ημέρας επισκεπτόταν το σημείο όπου η οργάνωση διακινούσε τις ναρκωτικές ουσίες, επιτηρώντας – εποπτεύοντας την διαδικασία των αγοραπωλησιών, ενώ πραγματοποιούσε και έλεγχο σχετικά με το απόθεμα των προς πώληση ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα παραλάμβανε τα κέρδη από τις διακινηθείσες ναρκωτικές ουσίες ενώ προμήθευε τον 49χρονο με τις υπό διακίνηση ναρκωτικές ουσίες.

Ο 36χρονος ημεδαπός και ο 22χρονος ημεδαπός είχαν ως ρόλο τον επιμερισμό των υπό διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και τη διάθεση αυτών στον 49χρονο ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παραλάμβαναν κατ΄ εντολή του 27χρονου τα κέρδη από τις διακινηθείσες ναρκωτικές ουσίες.

Ο 49χρονος ημεδαπός είχε τον αποκλειστικό ρόλο του «πωλητή» των ναρκωτικών ουσιών. Επί καθημερινής βάσεως παρέμενε καθόλη σχεδόν τη διάρκεια της ημέρας στο σημείο διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών που είχε ορισθεί από την οργάνωση ενώ παρέδιδε τα χρηματικά ποσά που είχε εισπράξει από τις διακινηθείσες ναρκωτικές ουσίες στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.

Για την εξακρίβωση της δράσης τους, αστυνομικός της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών υποδυόμενος τον πελάτη, μετέβη στο σημείο πώλησης των ναρκωτικών ουσιών όπου τον προσέγγισε ο 49χρονος «πωλητής» και του προσέφερε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης έναντι του χρηματικού ποσού των -10- ευρώ.

Δείτε βίντεο του enikos.gr από την δράση τους:

Από έρευνες στις οικίες των 4 συλληφθέντων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-6- κιλά και -26- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-24,5- γραμμ. κοκαΐνης,

το χρηματικό ποσό των -24.595- ευρώ,

-8- κινητά τηλέφωνα,

-2- φορητοί υπολογιστές καθώς και

δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσο διευκόλυνσης της εγκληματικής δράσης.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.