Συνάντηση Μητσοτάκη – Μπορίσοφ: «Ο Κάθετος Διάδρομος αυξάνει σημαντικά τη γεωπολιτική αξία των χωρών μας», είπε ο Πρωθυπουργός

Σύνοψη από το

  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο της συνόδου του ΕΛΚ στο Ζάγκρεμπ, συναντήθηκε με τον πρώην πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ. Κεντρικό θέμα συζήτησης ήταν ο Κάθετος Διάδρομος και η σημασία του για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.
  • Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «ο Κάθετος Διάδρομος, με δύο διαδρομές για το αέριο από Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη που περνούν από τη Βουλγαρία, είναι σημαντική στρατηγική επένδυση για τις χώρες μας».
  • Ο Πρωθυπουργός κατέληξε πως «ο Κάθετος Διάδρομος δεν αφορά μόνο την ενέργεια αλλά και το εμπόριο, την πλήρη διασύνδεση μεταξύ Βουλγαρίας, Ελλάδας, Μολδαβίας, Ουκρανίας», αυξάνοντας σημαντικά τη γεωπολιτική αξία των δύο χωρών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη – Μπορίσοφ: «Ο Κάθετος Διάδρομος αυξάνει σημαντικά τη γεωπολιτική αξία των χωρών μας», τονίζει ο πρωθυπουργός

Στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου μετέχει στις εργασίες της διήμερης συνάντησης ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Το πρωί του Σαββάτου (31/01), στο περιθώριο της συνόδου του ΕΛΚ συναντήθηκε με τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του συγκυβερνώντος κόμματος GERB της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ, με τον οποίο συζήτησε μεταξύ άλλων το θέμα του Κάθετου Διαδρόμου και τη σημασία που έχει για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

«Θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου. Είναι μια σημαντική και στρατηγική επένδυση και για τις δύο χώρες καθώς επιδιώκουμε να απομακρυνθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρώην πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ.

«Η στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ ήδη προσφέρει αξιόπιστα αποτελέσματα. Χθες είχαμε μια πρώτη συμφωνία για τη μεταφορά του φυσικού αερίου από την Ελλάδα στην Ουκρανία που δείχνει τη σημασία αυτής της πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας, η οποία είναι ταυτόχρονα οικονομική και γεωπολιτική. Στο μυαλό μου ο Κάθετος Διάδρομος δεν αφορά μόνο την ενέργεια. Αφορά και στους αυτοκινητόδρομους, αφορά και στο εμπόριο καθώς επίσης τις πλήρεις διασυνδέσεις μεταξύ της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας. Κι αυτό αυξάνει σημαντικά τη γεωπολιτική αξία των χωρών μας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Επίσης, ο Κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ιρλανδίας και υπουργό Οικονομικών Σάιμον Χάρις.

Στις συναντήσεις, τον πρωθυπουργό συνόδευε ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ και βουλευτής Σερρών, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θα κάνετε εξέταση για χοληστερίνη; Το Νο1 τρόφιμο που δεν πρέπει να τρώτε πριν την κάνετε

Μακροζωία: Ποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας έχουν όσοι ζουν πολλά χρόνια – Τι προδιαθέτει για πρόωρο θάνατο

Η Realnews αυτής της Κυριακής (1/2/2026)

Αγορά ακινήτων: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν έως 20% την αξία ενός σπιτιού

Προσοχή: Απατεώνες εκμεταλλεύονται τα Google Ads για «Mac Cleaner» και οδηγούν χρήστες σε κακόβουλα sites

Δισεκατομμυριούχος έκλεισε εργοστάσιο της Mercedes με μία παραγγελία – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
14:22 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

ΝΔ: Ανακοινώθηκαν όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίστηκαν τα...
13:57 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

«Είμαι ένα ΕΣΥ όπως το θέλεις ΕΣΥ» – Το βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη για τη δημιουργία νέων κέντρων ακτινοθεραπείας και ογκολογικών μονάδων

«Το ΕΣΥ όπως το θέλεις εσύ». Αυτό τονίζει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για το Εθνικό Σύ...
10:53 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Δένδιας για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της

Τριάντα χρόνια από την κρίση στα Ίμια, τιμάμε τη μνήμη του Αντιναυάρχου Χριστόδουλου Καραθανάσ...
10:15 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης για Ίμια: Υποκλινόμαστε και φέτος στους πεσόντες – Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες»

«Πριν από 30 χρόνια, η αγάπη για την πατρίδα καθιστούσε αθάνατους στη συλλογική μας μνήμη τους...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα