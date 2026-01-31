Συνάντηση Μητσοτάκη – Μπορίσοφ: «Ο Κάθετος Διάδρομος αυξάνει σημαντικά τη γεωπολιτική αξία των χωρών μας», είπε ο Πρωθυπουργός

Στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου μετέχει στις εργασίες της διήμερης συνάντησης ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Το πρωί του Σαββάτου (31/01), στο περιθώριο της συνόδου του ΕΛΚ συναντήθηκε με τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του συγκυβερνώντος κόμματος GERB της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ, με τον οποίο συζήτησε μεταξύ άλλων το θέμα του Κάθετου Διαδρόμου και τη σημασία που έχει για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

«Θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου. Είναι μια σημαντική και στρατηγική επένδυση και για τις δύο χώρες καθώς επιδιώκουμε να απομακρυνθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρώην πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ.

«Η στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ ήδη προσφέρει αξιόπιστα αποτελέσματα. Χθες είχαμε μια πρώτη συμφωνία για τη μεταφορά του φυσικού αερίου από την Ελλάδα στην Ουκρανία που δείχνει τη σημασία αυτής της πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας, η οποία είναι ταυτόχρονα οικονομική και γεωπολιτική. Στο μυαλό μου ο Κάθετος Διάδρομος δεν αφορά μόνο την ενέργεια. Αφορά και στους αυτοκινητόδρομους, αφορά και στο εμπόριο καθώς επίσης τις πλήρεις διασυνδέσεις μεταξύ της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας. Κι αυτό αυξάνει σημαντικά τη γεωπολιτική αξία των χωρών μας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Επίσης, ο Κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ιρλανδίας και υπουργό Οικονομικών Σάιμον Χάρις.

Στις συναντήσεις, τον πρωθυπουργό συνόδευε ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ και βουλευτής Σερρών, Τάσος Χατζηβασιλείου.