Ντόναλντ Τραμπ: «Είμαστε σαν πειρατές», δήλωσε σχολιάζοντας τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Παρασκευή, ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό δρα «σαν πειρατές», προκειμένου να εφαρμόσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις στη διάρκεια εκδήλωσης στη Φλόριντα, ενώ περιέγραφε τον τρόπο με τον οποίο οι αμερικανικές δυνάμεις κατέλαβαν ένα πλοίο πριν από μερικές ημέρες.

«Αλλάξτε την πορεία του πλοίου σας. Απομακρυνθείτε αμέσως από το μηχανοστάσιο», εξήγησε ο Αμερικανός πρόεδρος ότι διέταξαν οι αμερικανικές δυνάμεις το πλήρωμα του πλοίου. «Είναι πέντε μίλια μακριά και με έναν πυροβολισμό στο μηχανοστάσιο, ανατινάξαμε το μηχανοστάσιο. Το πλοίο σταμάτησε (…) και μετά καταλάβαμε το πλοίο, κατασχέσαμε το εμπόρευμα, κατασχέσαμε το πετρέλαιο. Είναι μια πολύ επικερδής επιχείρηση», τόνισε.

«Είμαστε σαν πειρατές. Είμαστε κάπως σαν πειρατές αλλά δεν παίζουμε παιχνίδια», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Οι ΗΠΑ έχουν καταλάβει ορισμένα ιρανικά πλοία, τα οποία είχαν αποπλεύσει πρόσφατα από λιμάνια της χώρας. Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταλάβει εμπορικά πλοία στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, καθώς και ιρανικά δεξαμενόπλοια σε ασιατικά ύδατα.

Το Ιράν, μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του στις 28 Φεβρουαρίου, έχει ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Ορμούζ. Από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διέρχεται, υπό κανονικές συνθήκες, περίπου το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.

Ο αποκλεισμός έχει προκαλέσει μεγάλη αύξηση στις τιμές της ενέργειας, σύμφωνα με το κείμενο. Σε απάντηση, ο Τραμπ έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση γύρω από το Ιράν και τις θαλάσσιες μεταφορές στην περιοχή.