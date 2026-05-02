Ντόναλντ Τραμπ: Τέλος στις εχθροπραξίες με το Ιράν – Παρατείνεται η εκεχειρία και παραμένει ανοιχτό το μέτωπο των διαπραγματεύσεων

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των εχθροπραξιών με το Ιράν και την παράταση της εκεχειρίας που ξεκίνησε στις 7 Απριλίου 2026, την ώρα που η Ουάσινγκτον βρίσκεται μπροστά στην προθεσμία των 60 ημερών για την έγκριση του Κογκρέσου σχετικά με τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατήρησε υψηλούς τόνους απέναντι στην Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι η χώρα του ίσως να είναι «καλύτερα» αν δεν καταλήξει σε συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία. Παράλληλα, επιτέθηκε στους επικριτές του και χαρακτήρισε «προδοτικό» το να υποστηρίζει κάποιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κερδίζουν τη σύγκρουση με το Ιράν.

.@POTUS: “You cannot give Iran a nuclear weapon — because they would use it on a place called Israel very quickly, and they would use it in the Middle East, and they would use it in Europe, and we’d be next. And it’s NOT going to happen.” pic.twitter.com/GISUcpDvnR — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 2, 2026

Οι αιχμές Τραμπ για τη συμφωνία με την Τεχεράνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για τη νέα πρόταση του Ιράν σχετικά με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. «Ειλικρινά, ίσως να είμαστε καλύτερα αν δεν κάνουμε καθόλου συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να αφήσει την κατάσταση να συνεχιστεί επ’ αόριστον. «Έχει κρατήσει πολύ καιρό», πρόσθεσε.

«Δεν μπορείτε να δώσετε στην Ιρανική Δημοκρατία ένα πυρηνικό όπλο — γιατί θα το χρησιμοποιήσουν σε ένα μέρος που λέγεται Ισραήλ πολύ σύντομα, και θα το χρησιμοποιήσουν στη Μέση Ανατολή, και θα το χρησιμοποιήσουν στην Ευρώπη, και θα ακολουθήσουμε εμείς. Και ΔΕΝ θα συμβεί», επέμεινε.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιλέξουν να «καταστρέψουν» το Ιράν, αν οι δύο πλευρές δεν καταλήξουν σε συμφωνία. «Προτιμάμε να κάνουμε μια συμφωνία, αλλά αν δεν είναι η κατάλληλη συμφωνία, τότε απλά θα καταστρέψουμε τους πάντες», είπε, προσθέτοντας ότι η αντίθεση της Τεχεράνης στις αμερικανικές προτάσεις παραμένει έντονη.

Trump on Iran: They are not coming through with the kind of deal that we have to have. We are going to get this thing done properly; we are not going to leave early. pic.twitter.com/z9MhGff3dY — Clash Report (@clashreport) May 1, 2026

«Δεν προχωρούν με το είδος της συμφωνίας που πρέπει να έχουμε. Θα ολοκληρώσουμε αυτή την υπόθεση σωστά· δεν θα φύγουμε νωρίς», σημείωσε.

Η επίθεση στους επικριτές και η επιστολή προς το Κογκρέσο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θεωρεί «προδοτικό» να υποστηρίζει κάποιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν «κερδίζουν» τον πόλεμο με το Ιράν, παρότι είχε ενημερώσει νωρίτερα το Κογκρέσο ότι οι εχθροπραξίες έχουν «τερματιστεί».

«Βλέπουμε τη ριζοσπαστική Αριστερά να λέει: “Δεν κερδίζουμε, δεν κερδίζουμε”. Δεν τους έχει απομείνει καθόλου στρατός. Είναι απίστευτο. Είναι πραγματικά, πιστεύω, προδοτικό, εντάξει; Θέλετε να μάθετε την αλήθεια; Είναι προδοτικό», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο The Villages, στη Φλόριντα, την Παρασκευή.

Η δήλωση αυτή ήρθε μετά την επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ προς το Κογκρέσο. Στην επιστολή, ο Τραμπ αναφέρει ότι οι εχθροπραξίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν σταματήσει και ότι η εκεχειρία που διατάχθηκε στις 7 Απριλίου 2026 έχει παραταθεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αμερικανικές και οι ιρανικές δυνάμεις δεν έχουν ανταλλάξει πυρά από εκείνη την ημερομηνία.

Trump: The radical left says we are not winning the war in Iran. I believe that is treasonous. pic.twitter.com/oJTqd21D17 — Clash Report (@clashreport) May 1, 2026

Το συνταγματικό πλαίσιο και η προθεσμία των 60 ημερών

«Στις 7 Απριλίου 2026 έδωσα εντολή για εκεχειρία δύο εβδομάδων. Έκτοτε, η εκεχειρία έχει παραταθεί. Δεν έχει υπάρξει ανταλλαγή πυρών μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν και των ΗΠΑ από την 7η Απριλίου 2026. Οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου 2026 έχουν τερματιστεί», έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην προθεσμία των 60 ημερών για την έγκριση του Κογκρέσου, εφόσον επιθυμούσε τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Με βάση το αμερικανικό Σύνταγμα, μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να κηρύσσει πόλεμο. Ωστόσο, νόμος που υιοθετήθηκε το 1973 επιτρέπει στον πρόεδρο των ΗΠΑ να ξεκινά στρατιωτική επιχείρηση περιορισμένης διάρκειας για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, εφόσον έχει προηγηθεί επίθεση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ίδιος νόμος απαιτεί από τον πρόεδρο να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις έπειτα από 60 ημέρες, να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για τη συνέχισή τους ή να αιτηθεί παράταση 30 ημερών, επικαλούμενος «αναπόφευκτη στρατιωτική αναγκαιότητα» για την ασφάλεια των ενόπλων δυνάμεων.

Η ναυτική επιχείρηση και η απάντηση της Τεχεράνης

Τα στρατηγικά διλήμματα της Ουάσινγκτον αποτυπώθηκαν και στην αναφορά του Τραμπ στην πρόσφατη ναυτική επιχείρηση εναντίον ιρανικού φορτηγού πλοίου. «Η αμερικανική Ναυτική Δύναμη είναι εξαιρετική. Χρησιμοποιούμε τόσο υπέροχους στρατιώτες που κάναμε αυτό που έπρεπε να γίνει», ανέφερε, μιλώντας για την κατάληψη του ιρανικού πλοίου «Touska», το οποίο, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, παραβίασε τον αμερικανικό αποκλεισμό.

Την περίοδο της κατάσχεσης, ο ιρανικός στρατός είχε χαρακτηρίσει την επιχείρηση «ληστεία στον θαλάσσιο δρόμο» και «πειρατεία».

«Προειδοποιούμε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σύντομα θα απαντήσουν και θα προβούν σε αντίποινα εναντίον αυτής της ένοπλης πειρατείας των ΗΠΑ», είχε αναφέρει τότε ο ιρανικός στρατός, σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεόραση του Ιράν, IRIB, σε ανάρτηση στο Telegram.

Η σύγκριση με τη Βενεζουέλα και ο αποκλεισμός του Ιράν

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στην ταχεία στρατιωτική δράση του Ιανουαρίου στη Βενεζουέλα, την οποία χαρακτήρισε «μία από τις σπουδαιότερες στρατιωτικές κινήσεις στην ιστορία». Ο ίδιος είπε ότι δεν θέλει να μιλήσει πρόωρα για νίκη στο Ιράν.

«Τα πηγαίνουμε σχεδόν εξίσου καλά στο Ιράν. Αλλά δεν μου αρέσει να μιλάω γι’ αυτό μέχρι να ολοκληρωθούν οι δουλειές», δήλωσε, χωρίς να αναγνωρίσει τις σαφείς διαφορές ανάμεσα στις δύο συγκρούσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει το ναυτικό του Ιράν. Ο ίδιος έχει επίσης υπογραμμίσει την «ιδιοφυΐα» του αμερικανικού αποκλεισμού στα πλοία που εισέρχονται και εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια. Ωστόσο, το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί μοχλό πίεσης μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η πώληση όπλων και η κρίση στις σχέσεις με το ΝΑΤΟ

Την ίδια ώρα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την έγκριση της πώλησης στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας 8,6 δισ. δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Η πώληση περιλαμβάνει πυραύλους Patriot και συστήματα APKWS για το Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η συμφωνία έρχεται εννέα εβδομάδες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν και ενώ η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ.

Στο μεταξύ, οι σχέσεις των ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ και τη Γερμανία περνούν από κρίσιμη φάση. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, την οποία είχε προαναγγείλει λίγες ημέρες νωρίτερα, ως απάντηση στην αντιπαράθεση με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για την πολιτική στον πόλεμο του Ιράν.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των στρατηγικών κινήσεων της Ουάσινγκτον. Ο Τραμπ επιχειρεί να ενισχύσει την αμερικανική παρουσία στην περιοχή και, ταυτόχρονα, να διατηρήσει πίεση προς την Τεχεράνη, ενώ η τύχη των διαπραγματεύσεων παραμένει αβέβαιη.