Αιματηρό αδιέξοδο στο Λίβανο: Απώλειες αμάχων και καταρρίψεις drones της Χεζμπολάχ από το Ισραήλ

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Ισραήλ, Λίβανος

Ο απολογισμός των θυμάτων από τα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο ανήλθε σε 13 νεκρούς, ανάμεσά τους και ένα παιδί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί και δύο γυναίκες, σκοτώθηκαν στο χωριό Χαμπούς, ενώ άλλοι 21 τραυματίστηκαν. Ο ισραηλινός στρατός είχε διατάξει την εκκένωση της περιοχής, παρά την εκεχειρία που ανακοινώθηκε στις 17 Απριλίου.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε ότι σημειώθηκε μπαράζ επιθέσεων στη Ζραρίγια, κοντά στη Σιδώνα, στη νότια πόλη Σαμάα, όπου «επλήγησαν μοναστήρι και σχολείο», αλλά και στην Τύρο.

Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για σειρά επιθέσεων εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων και θέσεων στον νότιο Λίβανο. Η οργάνωση ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε εννέα διαφορετικές επιχειρήσεις με στόχο ισραηλινά στρατεύματα, ορισμένα από τα οποία βρίσκονταν εντός λιβανέζικου εδάφους, καθώς και άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά μήκος της γραμμής προς το βόρειο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, τουλάχιστον τέσσερα drones είχαν ως στόχο το βόρειο Ισραήλ, ενώ δύο από αυτά καταρρίφθηκαν.

