Γερμανία: Πρώτη μέρα της εφαρμογής έκπτωσης του φόρου στα καύσιμα – Οι πετρελαϊκές εταιρίες δεν μετακύλισαν πλήρως το όφελος στους καταναλωτές

Από τα μεσάνυχτα τέθηκε σε ισχύ στη Γερμανία η απόφαση της κυβέρνησης για μείωση του φόρου στα καύσιμα κατά περίπου 17 σεντς ανά λίτρο. Το μέτρο φάνηκε αρχικά να αποδίδει, καθώς οι τιμές υποχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες. Ωστόσο, μετά τη νέα ρύθμιση των τιμών το μεσημέρι, το όφελος για τους καταναλωτές περιορίστηκε σημαντικά.

Οι εταιρείες καυσίμων δεν μετακύλισαν πλήρως το όφελος από την έκπτωση στον ενεργειακό φόρο, την οποία ψήφισε την προηγούμενη εβδομάδα η Bundestag, με στόχο να συγκρατήσει την άνοδο των τιμών που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Το νέο μέτρο οδήγησε τις τιμές κάτω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο μόνο για λίγες ώρες το πρωί. Στις 12 το μεσημέρι, όμως, οι εταιρείες αξιοποίησαν την επιτρεπόμενη εφάπαξ ημερήσια αύξηση της τιμής και επανήλθαν σε υψηλότερα επίπεδα.

Σύμφωνα με τη Γερμανική Λέσχη Αυτοκινήτου ADAC, η μέση τιμή της βενζίνης Super E10 αυξήθηκε σε εθνικό επίπεδο κατά 12,1 σεντς και έφτασε τα 2,076 ευρώ ανά λίτρο μέσα σε λίγα λεπτά. Η τιμή του ντίζελ αυξήθηκε ακόμη περισσότερο, κατά 13,3 σεντς, και διαμορφώθηκε στα 2,177 ευρώ ανά λίτρο. Στις 08:00, η μέση τιμή της E10 σε εθνικό επίπεδο ήταν 1,976 ευρώ, δηλαδή 10 σεντς χαμηλότερη από τη μέση τιμή της προηγούμενης ημέρας. Το ντίζελ κατέγραψε μείωση κατά 10,4 σεντς και έφτασε τα 2,063 ευρώ.

«Φαίνεται ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες αντισταθμίζουν για άλλη μια φορά τους κινδύνους τους. Δεδομένου του ήδη υπερβολικού ύψους των τιμών και της επιπλέον μείωσης του ενεργειακού φόρου, υπάρχει σημαντικό περιθώριο για μείωση των τιμών», αναφέρει η ADAC σε ανακοίνωσή της. Η Λέσχη Αυτοκινήτου επισημαίνει ότι ειδικά η μεσημβρινή αύξηση είναι αδικαιολόγητη, ενώ εκτιμά ότι το όφελος από την έκπτωση θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές το Σαββατοκύριακο.

Ο οικονομολόγος ενέργειας Μανουέλ Φρόντελ, από το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών Leibniz, δήλωσε «έκπληκτος» από την αργή μετακύλιση του οφέλους στους καταναλωτές. Όπως ανέφερε, λόγω της έντονης προσοχής των ΜΜΕ αυτή την περίοδο, οι μεγάλες εταιρείες δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά μια τέτοια εικόνα. «Ειδικά τις πρώτες ημέρες, μια μόνο μερική μετακύλιση είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθεί» εκ μέρους τους, δήλωσε.