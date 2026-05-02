Μεξικό: Τουλάχιστον 11 νεκροί σε δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Τουριστικό Λεωφορείο - Μεξικό

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 31 τραυματίστηκαν, όταν τουριστικό λεωφορείο εξετράπη από την πορεία του και ανατράπηκε στην πολιτεία Ναγιαρίτ, στο δυτικό Μεξικό.

Το λεωφορείο μετέφερε εκδρομείς από την πολιτεία Χαλίσκο. Το όχημα βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε κοντά στην πόλη Αματλάν ντε Κάνιας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Οι διασώστες ανέσυραν νεκρούς έξι επιβαίνοντες από το σημείο του τροχαίου. Ακόμη πέντε τραυματίες κατέληξαν αργότερα σε νοσοκομείο, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στους 11 νεκρούς.

Τα θανατηφόρα τροχαία καταγράφονται συχνά στο Μεξικό. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν, όταν εμπορευματική αμαξοστοιχία παρέσυρε διώροφο λεωφορείο στο κεντρικό Μεξικό.

Τον Φεβρουάριο του 2025, περισσότεροι από 40 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στο νότιο τμήμα της χώρας. Το λεωφορείο, που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ταμπάσκο προς το Κανκούν, συγκρούστηκε με φορτηγό και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Πώς να χρησιμοποιήσετε την ψυχολογία των χρωμάτων για να προσελκύσετε τον έρωτα της ζωής σας

Πίνετε μπύρα; Οι επιστήμονες μόλις ανακάλυψαν το όφελος για την υγεία σας – Τι ισχύει για τις 0% αλκοόλ

Έρχεται νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για 2.500 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο – Όλες οι λεπτομέρειες

Nέες προσλήψεις στο ΕΛΓΟ Δήμητρα: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Μελέτη αποκαλύπτει ότι η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει τον καρκίνο του παγκρέατος χρόνια πριν από τη διάγνωση – Τι είναι το R...

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
02:00 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία

Οι ΗΠΑ θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (01/05)...
01:15 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Γερμανία: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις για την εργατική Πρωτομαγιά

Τα συνδικάτα στη Γερμανία έλαβαν θέση μάχης απέναντι στις περικοπές θέσεων εργασίας και στις μ...
00:15 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Ιράν: Έκκληση Χαμενεΐ στις επιχειρήσεις να αποφύγουν τις απολύσεις μετά τα πλήγματα σε βιομηχανίες

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κάλεσε τις επιχειρήσεις στο Ιράν να αποφύγουν τις απολύσεις, καθώς παραγωγ...
23:40 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Τέξας: Πέντε νεκροί από συντριβή μικρού αεροπλάνου που κατευθυνόταν σε τουρνουά pickleball

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν ένα μικρό δικινητήριο αεροπλάνο τύπου Cessna 421C συνε...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς