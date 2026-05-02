Μεξικό: Τουλάχιστον 11 νεκροί σε δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 31 τραυματίστηκαν, όταν τουριστικό λεωφορείο εξετράπη από την πορεία του και ανατράπηκε στην πολιτεία Ναγιαρίτ, στο δυτικό Μεξικό.

Το λεωφορείο μετέφερε εκδρομείς από την πολιτεία Χαλίσκο. Το όχημα βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε κοντά στην πόλη Αματλάν ντε Κάνιας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Οι διασώστες ανέσυραν νεκρούς έξι επιβαίνοντες από το σημείο του τροχαίου. Ακόμη πέντε τραυματίες κατέληξαν αργότερα σε νοσοκομείο, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στους 11 νεκρούς.

Τα θανατηφόρα τροχαία καταγράφονται συχνά στο Μεξικό. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν, όταν εμπορευματική αμαξοστοιχία παρέσυρε διώροφο λεωφορείο στο κεντρικό Μεξικό.

Τον Φεβρουάριο του 2025, περισσότεροι από 40 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στο νότιο τμήμα της χώρας. Το λεωφορείο, που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ταμπάσκο προς το Κανκούν, συγκρούστηκε με φορτηγό και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.