Axios: Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ κόστισε στο Ιράν 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ εκτιμά ότι το Ιράν έχει χάσει σχεδόν 5 δισεκατομμύρια δολάρια από έσοδα πετρελαίου, από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός στον Κόλπο του Ομάν, στις 13 Απριλίου. Την πληροφορία μετέδωσε το Axios, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους του Πενταγώνου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο αμερικανικός στρατός έχει ανακατευθύνει περισσότερα από 40 πλοία που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο και άλλα εμπορεύματα. Περίπου 31 δεξαμενόπλοια, τα οποία μεταφέρουν 53 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου, έχουν ακινητοποιηθεί στον Περσικό Κόλπο, με τη συνολική αξία του φορτίου να εκτιμάται σε τουλάχιστον 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές έχουν κατασχέσει δύο πλοία.

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην ξηρά έχουν φτάσει στο μέγιστο της χωρητικότητάς τους. Το Ιράν έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί παλαιότερα δεξαμενόπλοια ως πλωτές αποθήκες, ενώ άλλα πλοία ακολουθούν μεγαλύτερες και πιο δαπανηρές διαδρομές, προκειμένου να παραδώσουν πετρέλαιο στην Κίνα και να αποφύγουν την απαγόρευση των ΗΠΑ, σύμφωνα με την ίδια έκθεση.

Σενάρια μαζικής απόδρασης

«Πιθανότατα απέχουν αρκετές εβδομάδες, ή ίσως και έναν μήνα, από το να εξαντληθούν οι αποθηκευτικοί χώροι», δήλωσε στο Axios ο Γκρέγκορι Μπρου, του Ομίλου Eurasia.

Ο Samir Madani, υπεύθυνος παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων, δήλωσε ότι τα ιρανικά δεξαμενόπλοια θα μπορούσαν τελικά να επιχειρήσουν μια μαζική «μεγάλη απόδραση» κατά τη διάρκεια της νύχτας, μόλις συσσωρευτούν περισσότερα αποθέματα κοντά στα πακιστανικά σύνορα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Τζόελ Βαλντέζ, δήλωσε ότι ο αποκλεισμός «προκαλεί ένα καταστροφικό πλήγμα στην ικανότητα του ιρανικού καθεστώτος να χρηματοδοτεί την τρομοκρατία και την περιφερειακή αποσταθεροποίηση».