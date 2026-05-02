Πόλεμος στην Μέση Ανατολή: Δώδεκα νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο

Δώδεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες, σκοτώθηκαν στο χωριό Χαμπούς, ενώ άλλοι 21 τραυματίστηκαν. Ο ισραηλινός στρατός είχε διατάξει την εκκένωση του χωριού, παρά την εκεχειρία.

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, NNA στα αγγλικά και ANI στα γαλλικά, έκανε λόγο για «μπαράζ επιθέσεων… λιγότερο από μία ώρα μετά την προειδοποίηση» του ισραηλινού στρατού για επικείμενα πλήγματα.

Στο Χαμπούς, φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, AFP, είδε στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό μετά τους βομβαρδισμούς.

Σε άλλο ισραηλινό πλήγμα, στην κοινότητα Ζραρίγια, κοντά στη Σιδώνα, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες. Άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων είχε αναφέρει νωρίτερα αεροπορικές επιδρομές και πυρά πυροβολικού εναντίον άλλων περιοχών στο νότιο τμήμα της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Τύρος, παρά την εκεχειρία που παραμένει σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 2.600 ανθρώπους μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, εν μέσω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται 103 διασώστες, όπως διευκρινίζει το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.