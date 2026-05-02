Πόλεμος στην Μέση Ανατολή: Δώδεκα νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Λίβανος, Ισραήλ, Ιράν, ΗΠΑ, Πόλεμος

Δώδεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες, σκοτώθηκαν στο χωριό Χαμπούς, ενώ άλλοι 21 τραυματίστηκαν. Ο ισραηλινός στρατός είχε διατάξει την εκκένωση του χωριού, παρά την εκεχειρία.

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, NNA στα αγγλικά και ANI στα γαλλικά, έκανε λόγο για «μπαράζ επιθέσεων… λιγότερο από μία ώρα μετά την προειδοποίηση» του ισραηλινού στρατού για επικείμενα πλήγματα.

Στο Χαμπούς, φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, AFP, είδε στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό μετά τους βομβαρδισμούς.

Σε άλλο ισραηλινό πλήγμα, στην κοινότητα Ζραρίγια, κοντά στη Σιδώνα, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες. Άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων είχε αναφέρει νωρίτερα αεροπορικές επιδρομές και πυρά πυροβολικού εναντίον άλλων περιοχών στο νότιο τμήμα της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Τύρος, παρά την εκεχειρία που παραμένει σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 2.600 ανθρώπους μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, εν μέσω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται 103 διασώστες, όπως διευκρινίζει το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Πώς να χρησιμοποιήσετε την ψυχολογία των χρωμάτων για να προσελκύσετε τον έρωτα της ζωής σας

Πίνετε μπύρα; Οι επιστήμονες μόλις ανακάλυψαν το όφελος για την υγεία σας – Τι ισχύει για τις 0% αλκοόλ

Έρχεται νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για 2.500 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο – Όλες οι λεπτομέρειες

Nέες προσλήψεις στο ΕΛΓΟ Δήμητρα: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Μελέτη αποκαλύπτει ότι η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει τον καρκίνο του παγκρέατος χρόνια πριν από τη διάγνωση – Τι είναι το R...

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
03:45 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Βολιβία: Απεργία διαρκείας κήρυξε η εργατική συνομοσπονδία

Η εργατική συνομοσπονδία της Βολιβίας (COB) κήρυξε χθες Παρασκευή απεργία διαρκείας, καθώς κατ...
03:08 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Axios: Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ κόστισε στο Ιράν 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ εκτιμά ότι το Ιράν έχει χάσει σχεδόν 5 δισεκατομμύρια δολάρια από ...
02:45 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Συναγερμός στο βόρειο Ισραήλ: Αναχαιτίστηκαν δύο ύποπτοι εναέριοι στόχοι

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η αεροπορία αναχαίτισε δύο επιπλέον ύποπτους εναέριους στό...
02:30 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Εγκρίθηκε πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού άνω των 8,6 δισ. δολαρίων στη Μέση Ανατολή

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς