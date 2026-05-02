ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία

Οι ΗΠΑ θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (01/05) το Πεντάγωνο. Η απόφαση ελήφθη σε μία περίοδο έντασης ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τους Ευρωπαίους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη. Η προειδοποίηση ήρθε μετά τη διαμάχη του με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος τη Δευτέρα υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δήλωσε ότι η απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 6 έως 12 μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ