The Real Greek: Κλείνει 9 εστιατόρια στο Ηνωμένο Βασίλειο – Χάνονται 151 θέσεις εργασίας

Η αλυσίδα εστιατορίων The Real Greek πρόκειται να κλείσει 9 καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με αποτέλεσμα την απώλεια 151 θέσεων εργασίας, σύμφωνα με το BBC. Η επιχείρηση βρίσκεται σε διαδικασία διάσωσης, μετά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η προηγούμενη μητρική εταιρεία της.

Η εταιρεία που ανέλαβε την επιχείρηση επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι έχει συνάψει συμφωνία διάσωσης για την αλυσίδα, μετά την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης που συνδέεται με τον ιαπωνικό όμιλο εστιατορίων Toridoll, ιδιοκτήτη της προηγούμενης μητρικής εταιρείας του The Real Greek, Fulham Shore.

Ο νέος ιδιοκτήτης σχεδιάζει να διατηρήσει μόνο 19 από τα 28 εστιατόρια του The Real Greek σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Η απόφαση αυτή θα οδηγήσει στην απώλεια 151 θέσεων εργασίας, ενώ θα διασφαλίσει τη συνέχιση της απασχόλησης για 358 εργαζομένους.

«Τα τελευταία χρόνια, τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων, σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους εργασίας που προκύπτει από τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού, έχουν δημιουργήσει ένα πιο απαιτητικό λειτουργικό περιβάλλον για τον κλάδο από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί», αναφέρει ανακοίνωση.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τις πιέσεις που δέχεται ο κλάδος της εστίασης στη Βρετανία, καθώς οι αυξήσεις σε ενέργεια, τρόφιμα και μισθούς έχουν επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

