ΗΠΑ: Δικαστής έκρινε νόμιμη τη χρήση στρατιωτικών νομικών σε διώξεις πολιτών

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να δώσει στο υπουργείο Δικαιοσύνης τη δυνατότητα να αξιοποιεί στρατιωτικούς δικαστικούς λειτουργούς σε διώξεις πολιτών, για αδικήματα που δεν σχετίζονται με τις ένοπλες δυνάμεις, δεν παραβιάζει την ομοσπονδιακή νομοθεσία, έκρινε δικαστής στη Μινεσότα.

Η δικαστής Σάνον Έλκινς, στη Μινεάπολη, κατέληξε σε αυτήν την απόφαση σε μια υπόθεση που έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον στις ΗΠΑ. Ένας κατηγορούμενος αμφισβήτησε τη νομιμότητα της δίωξής του, επειδή στην υπόθεση συμμετείχε στρατιωτικός δικαστικός λειτουργός.

Ο Πολ Τζόνσον, κάτοικος της Μινεσότα, κατηγορήθηκε για επίθεση σε πράκτορα της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP) τον Ιανουάριο. Εκείνη την περίοδο, η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προωθούσε την αυστηρή εφαρμογή της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της σε αρκετές αμερικανικές πολιτείες.

Το υπουργείο Άμυνας είχε αναθέσει τότε σε νομικούς που ανήκουν στο Δικαστικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων (JAG) να συνδράμουν την εισαγγελία των ΗΠΑ στη Μινεσότα. Το υπουργείο είχε εφαρμόσει αντίστοιχη πρακτική και σε διώξεις εγκλημάτων στην Ουάσινγκτον και στο Τενεσί.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Τζόνσον υποστήριξαν ότι η δίωξη πολιτών από στρατιωτικούς δικαστικούς λειτουργούς, σε υποθέσεις χωρίς σύνδεση με τις ένοπλες δυνάμεις, παραβιάζει τον νόμο του 1878, γνωστό ως Posse Comitatus Act. Ο συγκεκριμένος νόμος περιορίζει τη συμμετοχή στρατιωτικών στην επιβολή του νόμου σε πολίτες. Η υπεράσπιση υποστήριξε επίσης ότι η συγκεκριμένη πρακτική παραβιάζει και τους κανονισμούς του υπουργείου Άμυνας.

Ο Τζόνσον ζήτησε την απομάκρυνση του στρατιωτικού δικαστικού λειτουργού από την υπόθεσή του. Η υπόθεση απέκτησε ευρύτερη δημοσιότητα στις ΗΠΑ, καθώς 11 πρώην μέλη του JAG κατέθεσαν υπόμνημα υπέρ του, υποστηρίζοντας πως «η κυβέρνηση έχει υπερβεί τα εσκαμμένα».

Ωστόσο, η Έλκινς αποφάνθηκε υπέρ της κυβέρνησης. Η δικαστής έκρινε ότι υπάρχουν εξαιρέσεις στον νόμο Posse Comitatus Act, οι οποίες επιτρέπουν στο υπουργείο Δικαιοσύνης να αναθέτει σε στρατιωτικούς δικαστικούς λειτουργούς τη δίωξη πολιτών, με την ιδιότητα των ειδικών βοηθών εισαγγελέων.

Ο Κέβιν Ράιαχ, δικηγόρος του Πολ Τζόνσον, προανήγγειλε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.