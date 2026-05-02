Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (2/5)

Τα ματς των play-outs της Super League και οι αναμετρήσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/5/2026):
13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Ποδόσφαιρο γυναικών
14:00 COSMOTE SPORT 7 HD UFC Fight Night 2026 Τζακ Ντέλα Μανταλένα – Κάρλος Πράτες
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD Μίλγουολ – Όξφορντ EFL Championship
14:30 COSMOTE SPORT 9 HD Ρέξαμ – Μίντλεσμπρο EFL Championship
14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ίπσουιτς – ΚΠΡ EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Λεβάντε La Liga
15:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μερσίν – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Τορίνο Serie A
16:30 Novasports Extra 3 Βέρντερ Βρέμης – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports Extra 2 Ουνιόν Βερολίνου – Κολωνία Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 Χόφενχαϊμ – Στουτγκάρδη Bundesliga
16:30 Novasports 4HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αμβούργο Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Μπράιτον Premier League
17:00 Novasports Start Γουλβς – Σάντερλαντ Premier League
17:00 Novasports 5HD Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βάκιφμπανκ – Κονελιάνο CEV Champions League
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Έξετερ – Μπράντφορντ EFL League One
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Κηφισιά Stoiximan Super League
17:15 Novasports 1HD Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga EA Sports
17:30 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet Super League
18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μadrid Open
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – Μάλαγα ACBLigaEndesa
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ανόρθωση – ΕΝ Παραλιμνίου Cyprus League
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Απόλλων Σμύρνης – Χόνβεντ Conference Cup Ανδρών
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Νάπολι Serie A
19:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Crypto.com Miami Grand Pix 2026, Sprint Μηχανοκίνητα
19:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Φούλαμ Premier League
19:30 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Ατρόμητος Super League
19:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Λειψία Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Αλαβές – Μπιλμπάο La Liga EA Sports
19:30 Mega News Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου UEFA Women’s Champions League
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Εξατσίμπασι – Σκαντίτσι CEV Champions League
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φαμαλικάο – Μπενφίκα Liga Portugal
21:00 Novasports 2HD Άγιαξ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Χαζμ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
21:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Ντε Άκερ Μπολόνια Conference Cup Ανδρών
21:30 Novasports Start Σάλκε – Φορτούνα Ντίσελντορφ Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Τζένοα Serie A
22:00 Novasports 1HD Οσασούνα – Μπαρτσελόνα La Liga
22:15 Action 24 Κόρντομπα – Μπόκα Τζούνιορς TorneoApertura
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Αλβέρκα Liga Portugal
23:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Crypto.com Miami Grand Pix 2026, Qualifying Μηχανοκίνητα
23:55 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2