Διατροφή: 5 φαινομενικά «υγιεινές» επιλογές που στην πραγματικότητα βλάπτουν την υγεία σας, σύμφωνα με ειδικό

Δεν είναι όλα τα τρόφιμα που προωθούνται ως «υγιεινά» πραγματικά ωφέλιμα για τον οργανισμό. Πίσω από ετικέτες, όπως «χαμηλά λιπαρά», «πλούσιο σε φυτικές ίνες» ή «fitness επιλογή», συχνά κρύβονται υπερ-επεξεργασμένα προϊόντα με πρόσθετα σάκχαρα, επεξεργασμένα έλαια και συστατικά που μπορεί να επιβαρύνουν τη μεταβολική υγεία, προειδοποιούν ειδικοί.

Οι φαινομενικά «υγιεινές» τροφές που στην πραγματικότητα βλάπτουν την υγεία σας

Μια διατροφολόγος προειδοποιεί ότι όσοι προσπαθούν να τρέφονται υγιεινά, ίσως άθελά τους υπονομεύουν την προσπάθειά τους, επιλέγοντας τρόφιμα που απλώς «φαίνονται» υγιεινά.

Η Gabi Newman, διατροφολόγος από τον οργανισμό The Fast 800 (που ιδρύθηκε από τον Dr. Michael Mosley), επισήμανε πέντε συγκεκριμένες τροφές που συχνά παρερμηνεύονται ως «υγιεινές επιλογές».

Τι είναι οι ολόκληρες τροφές

Πρόκειται για φυσικά ή ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα που βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αρχική τους μορφή. Για παράδειγμα, είναι προτιμότερο να επιλέξετε φρέσκο κρέας αντί για έτοιμα μπιφτέκια εμπορίου.

«Δίνοντας προτεραιότητα στις ολόκληρες τροφές και την πρωτεΐνη, υιοθετώντας τα καλά λιπαρά και επιλέγοντας λαχανικά πλούσια σε φυτικές ίνες, παρέχετε στο σώμα σας το ποιοτικό καύσιμο που του αξίζει. Αυτή η προσέγγιση δεν αφορά την τελειότητα, αλλά τη δημιουργία μιας βάσης που σας επιτρέπει να νιώθετε στα καλύτερά σας κάθε μέρα», αναφέρει η Newman.

5 τροφές που είναι καλύτερο να αποφεύγετε, σύμφωνα με την ειδικό

Πολλά τρόφιμα που προωθούνται ως υγιεινά είναι στην πραγματικότητα υπερ-επεξεργασμένα προϊόντα που μπορεί να σαμποτάρουν τους στόχους σας. Η διατροφολόγος Newman αποκαλύπτει τις κρυφές παγίδες σε καθημερινές επιλογές.

Δημητριακά πρωινού

Dressings για σαλάτες

Μπάρες δημητριακών και πρωτεΐνης

Γιαούρτια με χαμηλά λιπαρά

Γάλα Βρώμης

Δημητριακά πρωινού

Πολλά δημητριακά προωθούνται για την υψηλή περιεκτικότητα περιεκτικότητά τους σε ολόκληρους κόκκους, φυτικές ίνες ή βιταμίνες. Ωστόσο, η Newman τονίζει ότι πρόκειται για υπερ-επεξεργασμένους υδατάνθρακες.

Το πρόβλημα είναι ότι η διαδικασία παραγωγής περιλαμβάνει υψηλή θερμότητα και πίεση που «προ-πέπτει» τον κόκκο. Αυτό σημαίνει ότι εισέρχεται στο αίμα ως γλυκόζη πολύ γρήγορα. Αυτές οι απότομες αυξήσεις της γλυκόζης προκαλούν έκκριση ινσουλίνης, με αποτέλεσμα να νιώθετε κόπωση και πείνα πριν το μεσημέρι.

Dressings για σαλάτες

Οι σαλάτες είναι συνώνυμο της υγιεινής διατροφής, αλλά το dressing μπορεί να τις καταστρέψει. Τα έτοιμα dressings του εμπορίου είναι συχνά πλούσια σε ζάχαρη, σιρόπι καλαμποκιού ή επεξεργασμένα φυτικά έλαια που ενισχύουν τη φλεγμονή στο σώμα.

Μπάρες δημητριακών και πρωτεΐνης

Πολλοί άνθρωποι που γυμνάζονται επιλέγουν μπάρες δημητριακών ή πρωτεΐνης ως γρήγορη λύση για ενέργεια. Ωστόσο, σύμφωνα με την ειδικό, αρκετές από αυτές περιέχουν σιρόπια, τεχνητά γλυκαντικά και πρόσθετα συστατικά, όπως γαλακτωματοποιητές, που τις καθιστούν πιο επεξεργασμένες απ’ όσο φαίνονται.

Παρότι προβάλλονται ως ιδανικό «καύσιμο», συχνά δεν προσφέρουν κορεσμό και σταθερή ενέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μια πιο θρεπτική επιλογή είναι οι ωμοί ξηροί καρποί, που προσφέρουν φυσική ενέργεια χωρίς περιττά πρόσθετα.

Γιαούρτια με χαμηλά λιπαρά

Εδώ παίζει ρόλο η ψυχολογία του μάρκετινγκ. Η εμμονή των περασμένων δεκαετιών με τα «low-fat» προϊόντα οδήγησε σε γιαούρτια χωρίς τα φυσικά τους λιπαρά, τα οποία αντικαταστάθηκαν από πηκτικά, άμυλα και υπερβολική ζάχαρη. «Ένα μικρό κεσεδάκι γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά μπορεί να περιέχει περισσότερη ζάχαρη από ένα ντόνατ», εξηγεί η Newman, προτρέποντας τους καταναλωτές να μην φοβούνται τα υγιεινά λιπαρά.

Γάλα βρώμης

Παρότι τα φυτικά ροφήματα έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή τα τελευταία χρόνια, το γάλα βρώμης δεν θεωρείται πάντα η ιδανική επιλογή για τη μεταβολική υγεία. Κατά τη διαδικασία παραγωγής του, το άμυλο της βρώμης διασπάται ενζυματικά σε μαλτόζη — ένα απλό σάκχαρο με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, που μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Παράλληλα, αρκετά εμπορικά προϊόντα περιέχουν προσθήκη επεξεργασμένων φυτικών ελαίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για πιο πλούσια υφή, αλλά δεν θεωρούνται η πιο ποιοτική διατροφική επιλογή.