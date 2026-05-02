Καιρός: Συνεχίζεται ο… χειμώνας και το Σαββατοκύριακο – Αλλάζει το σκηνικό από Δευτέρα

Απότομη ανατροπή παρουσιάζει το σκηνικό του καιρού το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, καθώς βροχές, κρύο και θυελλώδεις άνεμοι επηρεάζουν πολλές περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία έπεσε έως και 12 βαθμούς μέσα σε μία ημέρα, με αποτέλεσμα η Πρωτομαγιά να θυμίζει περισσότερο χειμώνα παρά άνοιξη.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, προειδοποιεί για σπάνιες ανοιξιάτικες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι χαμηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και το Σαββατοκύριακο, ενώ οι θυελλώδεις βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο.

Σήμερα, Σάββατο (2/5) αναμένεται περισσότερη ηλιοφάνεια, ωστόσο θα σημειωθούν βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο και την περιοχή γύρω από τον Θερμαϊκό. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά, αλλά οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ.

Την Κυριακή, ο καιρός θα επιβαρυνθεί περισσότερο, με βροχές κυρίως στη Θεσσαλία, το Αιγαίο και την Κρήτη. Παράλληλα, χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της χώρας, ενώ οι άνεμοι στα Δωδεκάνησα ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η φετινή Πρωτομαγιά ήταν μία από τις πιο κρύες των τελευταίων δεκαετιών. Το χειμωνιάτικο σκηνικό θα διατηρηθεί έως και την Κυριακή, με τα κύρια χαρακτηριστικά να είναι το κρύο, οι βροχές, τα χιόνια στα ορεινά και οι ισχυροί βοριάδες.

Από τη Δευτέρα, όμως, το πρόσωπο του καιρού θα αλλάξει ραγδαία. Η άνοιξη θα επιστρέψει, η θερμοκρασία θα σημειώσει απότομη άνοδο και μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 15 με 16, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και, από το απόγευμα, πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα δώσουν λίγες τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και, από το απόγευμα, πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα δώσουν λίγες τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και, κυρίως το πρωί, μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα.

Στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και, κυρίως το πρωί, μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η θερμοκρασία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το απόγευμα. Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, τοπικά στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα 7 μποφόρ και στα νότια 8 μποφόρ.

Βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, τοπικά στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα 7 μποφόρ και στα νότια 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη. Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Βόρειοι 6 με 7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου και στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές.

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, στα βόρεια 7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, στα βόρεια 7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις, με βροχές και, από το βράδυ, μεμονωμένες καταιγίδες.

Αυξημένες νεφώσεις, με βροχές και, από το βράδυ, μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 03-05-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, μεμονωμένες καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα ηπειρωτικά θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στα δυτικά θα φτάσουν τα 3 με 5 μποφόρ και τοπικά τα 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα φτάσουν τα 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τα 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 04-05-2026

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα νότια 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 05-05-2026

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι 4 με 5 μποφόρ. Μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 06-05-2026