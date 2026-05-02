Orion 26: Στη Γαλλία ελληνικό άρμα Leopard – Οι Έλληνες τεθωρακισμένοι δείχνουν τις ικανότητές τους – Δείτε φωτογραφίες

Η συμμετοχή της Ελλάδας στην άσκηση ORION-26 στη Γαλλία αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ένα ελληνικό κύριο άρμα μάχης Leopard 1A5 μεταφέρεται σε γαλλικό έδαφος, για να συμμετάσχει σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύνθετες διακλαδικές ασκήσεις της Ευρώπης.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η άσκηση ORION, η οποία διεξάγεται ανά διετία, έχει σχεδιαστεί από το γαλλικό Γενικό Επιτελείο για να προσομοιώσει μια σύγκρουση υψηλής έντασης απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο, καλύπτοντας όλα τα πεδία επιχειρήσεων, από το έδαφος και τη θάλασσα μέχρι τον αέρα και τον κυβερνοχώρο.

Η Ελλάδα επέλεξε να στείλει στην άσκηση ORION-26 ένα άρμα μάχης Leopard 1A5 και όχι το νεότερο Leopard 2A6 HEL. Αυτή η κίνηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από στρατιωτική άποψη, καθώς το Leopard 1A5, παρά την ηλικία του, παραμένει ένας εξαιρετικά αξιόπιστος και ευέλικτος τύπος άρματος, που υπηρετεί σε μεγάλους αριθμούς στον Ελληνικό Στρατό.

Η συμμετοχή του συγκεκριμένου άρματος στη Γαλλία αναδεικνύει την ικανότητα των ελληνικών πληρωμάτων να αξιοποιούν στο μέγιστο τις δυνατότητες ενός παλαιότερου, αλλά πλήρως λειτουργικού, συστήματος σε ένα σύγχρονο ψηφιακό πεδίο μάχης. Το Leopard 1A5 διακρίνεται για την ταχύτητά του και το εξαιρετικό σύστημα ελέγχου πυρός του, το οποίο παραμένει ανταγωνιστικό σε σενάρια όπου η ευελιξία και η ταχεία αντίδραση είναι πιο κρίσιμες από τη βαριά θωράκιση.

Εξάσκηση σε σενάρια «ασύμμετρης» συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών γενεών αρμάτων

Στο πλαίσιο της άσκησης ORION-26, η παρουσία του ελληνικού Leopard 1A5 δίπλα στα πανίσχυρα γαλλικά Leclerc επιτρέπει την εξάσκηση σε σενάρια «ασύμμετρης» συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών γενεών αρμάτων. Οι Έλληνες τεθωρακισμένοι έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν ότι η τακτική χρήση του εδάφους και η εμπειρία του πληρώματος μπορούν να καταστήσουν το Leopard 1A5 έναν υπολογίσιμο αντίπαλο, ακόμη και σε συγκρούσεις υψηλής έντασης. Παράλληλα, η συμμετοχή αυτή αποτελεί μια έμπρακτη απάντηση στις σύγχρονες συζητήσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρήση και την αξία των Leopard 1 στις τρέχουσες συγκρούσεις, όπως αυτή στην Ουκρανία.

Η μεταφορά του άρματος στη Γαλλία παραμένει ένα σημαντικό διοικητικό επίτευγμα για τον Ελληνικό Στρατό, ενώ η συμμετοχή του πληρώματος στην άσκηση ORION-26 προσφέρει μοναδικά διδάγματα για το πώς ένα κλασικό άρμα μπορεί να επιβιώσει και να νικήσει σε ένα περιβάλλον γεμάτο drones, ηλεκτρονικές παρεμβολές και εξελιγμένα αντιαρματικά συστήματα. Η Ελλάδα, στέλνοντας το Leopard 1A5, επιδεικνύει την πολυμορφία των δυνάμεών της και την ετοιμότητά της να επιχειρεί με κάθε μέσο που διαθέτει στο οπλοστάσιό της.

Όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, από τις 28 έως τις 30 Απριλίου 2026, ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη Γαλλία, όπου συναντήθηκε με τον Αρχηγό των Χερσαίων Δυνάμεων της Γαλλίας, Στρατηγό Pierre Schill.

Την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο διεξαγωγής της Τακτικής Άσκησης Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ORION-26», ο Αρχηγός ΓΕΣ, συνοδευόμενος από τον Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) «ΘΡΑΚΗ», Αντιστράτηγο Παναγιώτη Καβιδόπουλο, μετέβη στο Στρατηγείο της 1ης Γαλλικής Μεραρχίας, όπου τον υποδέχθηκε ο Διοικητής της, Major General Bruno Helluy, και περιηγήθηκε στο Στρατηγείο της 7ης Γαλλικής Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας.

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο παρακολούθησης της ΤΑΜΣ «ORION-26», ο Αρχηγός ΓΕΣ απηύθυνε ομιλία στο προσωπικό της XXV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας (XXV ΤΘΤ) «2ο Σύνταγμα Ιππικού – Έφεσος», όπου διαπιστώθηκε το υψηλό επίπεδο της διμερούς επιχειρησιακής συνεργασίας, καθώς και η ενίσχυση των δεσμών των ασκούμενων τμημάτων των δύο χωρών.

Ο Αρχηγός είχε την ευκαιρία να μεταβεί στην έδρα του Γενικού Επιτελείου του Γαλλικού Στρατού, όπου πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον Αρχηγό των Χερσαίων Δυνάμεων της Γαλλίας, Στρατηγό Pierre Schill. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα, συζητήθηκε η τρέχουσα επικαιρότητα, αξιολογήθηκαν συμφωνημένες δραστηριότητες και πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων για συνεργασία σε νέα πεδία.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, το ελληνικό πλήρωμα καλείται να αντιμετωπίσει ρεαλιστικά σενάρια, που περιλαμβάνουν επιθετικές επιχειρήσεις, άμυνα σε κατοικημένες περιοχές και συνεργασία με μονάδες πεζικού και αεροπορική υποστήριξη. Η μεταφορά ενός τόσο βαρέος και εξελιγμένου οπλικού συστήματος από την Ελλάδα στη Γαλλία αποτέλεσε από μόνη της μια τεράστια διοικητική πρόκληση, αποδεικνύοντας τις δυνατότητες των ελληνικών υπηρεσιών υποστήριξης στη διαχείριση απαιτητικών μετακινήσεων σε μεγάλες αποστάσεις. Αυτή η εμπειρία είναι κρίσιμη για το μέλλον, καθώς προετοιμάζει το στράτευμα για ταχείες αναπτύξεις δυνάμεων σε συμμαχικό πλαίσιο.

Η ORION-26 εστιάζει έντονα στις νέες απειλές

Επιπλέον, η ORION-26 εστιάζει έντονα στις νέες απειλές, όπως η χρήση drones και ο ηλεκτρονικός πόλεμος. Το ελληνικό Leopard, παρά την παραδοσιακή του ισχύ, καλείται να προσαρμοστεί σε ένα πεδίο μάχης όπου η επιβίωση εξαρτάται από την ικανότητα απόκρυψης και την αποτελεσματική χρήση των συστημάτων αυτοπροστασίας. Οι Έλληνες αξιωματικοί έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά πώς οι Γάλλοι ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες στον τακτικό σχεδιασμό, μεταφέροντας στη συνέχεια αυτή τη γνώση στις ελληνικές μονάδες στον Έβρο και τα νησιά.

Η συμμετοχή αυτή ενισχύει επίσης το κύρος της Ελλάδας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αναδεικνύοντας τη χώρα ως έναν αξιόπιστο πάροχο ασφάλειας, που διαθέτει όχι μόνο το υλικό, αλλά και το εκπαιδευμένο προσωπικό για να επιχειρεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Το γεγονός ότι ένα ελληνικό άρμα ελίσσεται στα πεδία ασκήσεων της Γαλλίας δίπλα σε συμμαχικές δυνάμεις στέλνει ένα σαφές μήνυμα αποτροπής και επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ παράλληλα εμβαθύνει τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών σε επίπεδο τακτικών στελεχών.

