e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από Δευτέρα και έως τις 8 Μαΐου

Τον «χάρτη» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας για την περίοδο 4 Μαΐου έως 8 Μαΐου.
Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 91.703.000 ευρώ σε 107.160 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 7 Μαΐου θα καταβληθούν 703.000 ευρώ σε 30.710 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.
- Από τη Δευτέρα, 4 Μαΐου έως τις 8 Μαΐου θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 13.000.000 ευρώ σε 18.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.