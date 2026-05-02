e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από Δευτέρα και έως τις 8 Μαΐου

Εύη Κατσώλη

Oικονομία

πληρωμές
Photo: Freepik

Τον «χάρτη» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας για την περίοδο 4 Μαΐου έως 8 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 91.703.000 ευρώ σε 107.160 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 7 Μαΐου θα καταβληθούν 703.000 ευρώ σε 30.710  δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.
  • Από τη Δευτέρα, 4 Μαΐου έως τις 8 Μαΐου θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 13.000.000 ευρώ σε 18.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

 

 

Τι βάζει η Demi Moore στο πρόσωπό της πριν από κάθε ταξίδι με αεροπλάνο-Προστατεύει το δέρμα

Ο Νο1 πιο υγιεινός ξηρός καρπός – Τρεις διαιτολόγοι συμφωνούν

Σουβλάκι: Πότε και πόσο αναμένεται να αυξηθεί ξανά η τιμή του – Γιατί δεν μπορεί να «τσιμπήσει» κι άλλο το καλαμάκι

Έρχεται νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για 2.500 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο – Όλες οι λεπτομέρειες

Μελέτη αποκαλύπτει ότι η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει τον καρκίνο του παγκρέατος χρόνια πριν από τη διάγνωση – Τι είναι το R...

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
07:18 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Σουβλάκι: Ο πόλεμος «βάζει φωτιά» στην τιμή του – Πότε και πόσο αναμένεται να αυξηθεί ξανά

Όλο και πιο ακριβότερο φαίνεται πως γίνεται το αγαπημένο έδεσμα των Ελλήνων, το σουβλάκι στα ψ...
18:12 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Κοινωνικός Τουρισμός για άνεργους και εργαζόμενους: Έως και την Κυριακή οι αιτήσεις – Πώς υποβάλλονται

Παράταση έως και την Κυριακή 3 Μαΐου και ώρα 23:59 έχει δοθεί στις αιτήσεις του προγράμματος Κ...
11:15 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές από 4 Μαΐου έως 8 Μαΐου – Ποιοι θα δουν χρήματα στον λογαριασμό τους

Τον «χάρτη» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας για την π...
07:08 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Ακρίβεια: Παίρνουν «φωτιά» οι τιμές στα καύσιμα – Στα ύψη εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός, ξεπέρασε τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία

«Φωτιά» στον πληθωρισμό βάζει η εκρηκτική άνοδος στα καύσιμα, με την τιμή της ενέργειας να αυξ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς