e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές από 4 Μαΐου έως 8 Μαΐου – Ποιοι θα δουν χρήματα στον λογαριασμό τους

Στεφανία Κασίμη

Oικονομία

πληρωμές

Τον «χάρτη» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας για την περίοδο 4 Μαΐου έως 8 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 91.703.000 ευρώ σε 107.160 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 7 Μαΐου θα καταβληθούν 703.000 ευρώ σε 30.710  δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.
  • Από τις 4 Μαΐου έως τις 8 Μαΐουθα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 13.000.000 ευρώ σε 18.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

