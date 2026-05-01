Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη συγκεντρώσεις και πορείες για την Εργατική Πρωτομαγιά

Τρεις συγκεντρώσεις και ισάριθμες πορείες βρίσκονται σε εξέλιξη από εργαζόμενους και φοιτητές για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς στη Θεσσαλονίκη.

Σωματεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΕΔΟΘ/ ΝΤ ΑΔΕΔΥ συγκεντρώνονται έξω από το ΕΚΘ και θα πραγματοποιήσουν πορεία και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Εργάτη, στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό.

Στον ίδιο χώρο, θα καταλήξει και η πορεία των Εργατικών Σωματείων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, μετά από την συγκέντρωση τους που έχει ήδη ξεκινήσει στο άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου. Προσυγκεντρώσεις των Εργατικών Σωματείων έγιναν σε διάφορα σημεία του κέντρου της Θεσσσαλονίκης.

Στην Καμάρα, στις 11.00 π.μ., έχουν καλέσει σε συγκέντρωση μέλη τους, τα Πρωτοβάθμια Σωματεία του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και σχήματα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Η αστική συγκοινωνία λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων του ΟΑΣΘ στην απεργία της εργατικής Πρωτομαγιάς, ενώ θα εκτελούνται δρομολόγια της γραμμής Ν1 νυχτερινό ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο. Κλειστοί θα παραμείνουν οι σταθμοί του ΜΕΤΡΟ «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», από τις 09.00 έως τις 16.00, ενώ αναμένεται να σημειωθούν καθυστερήσεις στη γραμμή, λόγω της σημερινής απεργιακής κινητοποίησης.