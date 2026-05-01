Γιαννακόπουλος σε Μαρτίνεθ: «Είστε σπουδαίος προπονητής, αλλά ψεύτης – Μάθετε να χάνετε»

Απάντηση έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα όσα του καταλόγισε ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Σε story του στο Instagram χαρατήρισε τον προπονητή της Βαλένθια σπουδαίο προπονητή, αλλά ψεύτη.

Αναλυτικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρει:

«Κύριε Μαρτίνεθ, αυτό που θα ήθελα να σας πω μετά τη δήλωση που κάνατε για μένα, αποκαλώντας με, δεν ξέρω τι και τι είδους ονόματα, θα πω τα εξής: Θα σας συγχαρώ γιατί είστε ένας σπουδαίος προπονητής, αυτό που έχετε κάνει με τη Βαλένθια είναι καταπληκτικό. Η Βαλένθια μετατρέπεται σε έναν τεράστιο σύλλογο στο μπάσκετ και εσείς είστε ένας από αυτούς τους λόγους.

Αλλά όσον αφορά αυτά που είπατε για μένα, λυπάμαι αλλά είστε ψεύτης. Δεν έφτασα ποτέ στον πάγκο, στο τραπέζι των διαιτητών. Ήμουν πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και εξέφραζα την απογοήτευσή μου για το φάουλ που δεν δόθηκε. Και για να είμαι ειλικρινής, παρακολουθώντας τους δύο αγώνες, δεν νομίζω ότι η Βαλένθια πρέπει να μιλάει για τους διαιτητές. Ας έχουμε ένα ωραίο υπόλοιπο της σειράς».

Στη συνέχεια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε και στα παράπονα του Ισπανού τεχνικού για τη διαιτησία:

«Όπως μπορείτε να δείτε, ούτε οι διαιτητές ανέφεραν τίποτα, γιατί δεν συνέβη τίποτα. Το μόνο που συνέβη είναι ότι χάσατε με 2-0 στην έδρα σας μετά από μια φανταστική σεζόν που είχατε. Αλλά αν θέλετε να γίνετε μια σπουδαία ομάδα και όχι απλώς μια καλή ομάδα, πρέπει να μάθετε και να χάνετε και να μην προσπαθείτε να κατηγορείτε την ομάδα που κέρδισε».