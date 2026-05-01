Γιαννακόπουλος σε Μαρτίνεθ: «Είστε σπουδαίος προπονητής, αλλά ψεύτης – Μάθετε να χάνετε»

Enikos Newsroom

Αθλητισμός

Γιαννακόπουλος

Απάντηση έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα όσα του καταλόγισε ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Σε story του στο Instagram χαρατήρισε τον προπονητή της Βαλένθια σπουδαίο προπονητή, αλλά ψεύτη.

Αναλυτικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρει:

«Κύριε Μαρτίνεθ, αυτό που θα ήθελα να σας πω μετά τη δήλωση που κάνατε για μένα, αποκαλώντας με, δεν ξέρω τι και τι είδους ονόματα, θα πω τα εξής: Θα σας συγχαρώ γιατί είστε ένας σπουδαίος προπονητής, αυτό που έχετε κάνει με τη Βαλένθια είναι καταπληκτικό. Η Βαλένθια μετατρέπεται σε έναν τεράστιο σύλλογο στο μπάσκετ και εσείς είστε ένας από αυτούς τους λόγους.

Αλλά όσον αφορά αυτά που είπατε για μένα, λυπάμαι αλλά είστε ψεύτης. Δεν έφτασα ποτέ στον πάγκο, στο τραπέζι των διαιτητών. Ήμουν πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και εξέφραζα την απογοήτευσή μου για το φάουλ που δεν δόθηκε. Και για να είμαι ειλικρινής, παρακολουθώντας τους δύο αγώνες, δεν νομίζω ότι η Βαλένθια πρέπει να μιλάει για τους διαιτητές. Ας έχουμε ένα ωραίο υπόλοιπο της σειράς».

Στη συνέχεια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε και στα παράπονα του Ισπανού τεχνικού για τη διαιτησία:

«Όπως μπορείτε να δείτε, ούτε οι διαιτητές ανέφεραν τίποτα, γιατί δεν συνέβη τίποτα. Το μόνο που συνέβη είναι ότι χάσατε με 2-0 στην έδρα σας μετά από μια φανταστική σεζόν που είχατε. Αλλά αν θέλετε να γίνετε μια σπουδαία ομάδα και όχι απλώς μια καλή ομάδα, πρέπει να μάθετε και να χάνετε και να μην προσπαθείτε να κατηγορείτε την ομάδα που κέρδισε».

Πόση ώρα να κάτσετε στον ήλιο για βιταμίνη D χωρίς να αυξήσετε τον κίνδυνο για καρκίνο – Πότε να βάλετε αντηλιακό

Καούρα: 5 σημάδια που δείχνουν ότι μπορεί να είναι είναι έλκος δωδεκαδάκτυλου

Επιδόματα και παροχές ΟΠΕΚΑ Μαΐου: Τι πληρώνεται στο τέλος του μήνα

Τηλεφωνικές απάτες με τη ΔΥΠΑ: Τι πρέπει να προσέχετε

«Θαμμένη στο έδαφος»: Τοξίνη 100 εκατομμυρίων ετών θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο καταπολέμησης των παρασίτων και ...

Η Samsung καταργεί την εφαρμογή «Messages» έπειτα από 15 χρόνια – «Τα μηνύματά σας θα εξαφανιστούν»
περισσότερα
02:35 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Europa League: Ελαφρύ προβάδισμα Νότιγχαμ Φόρεστ και Μπράγκα για τον τελικό στην Κωνσταντινούπολη

Προβάδισμα για να αποτελέσουν το ζευγάρι του τελικού του Europa League της Κωνσταντινούπολης α...
02:19 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Βαλένθια κατά Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Ξεπέρασε κάθε όριο» – Μαρτίνεθ: «Είναι αισχρός, συνέχεια προκαλεί»

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε η Βαλένθια για όσα έγιναν κατά τη διάρκεια και μετα το τέλος της αν...
01:15 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Ένταση στη φυσούνα μετά το νικητήριο καλάθι του Χέιζ Ντέιβις – Προσπάθεια σύλληψης του Γιαννακόπουλου -ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση σημειώθηκε στη φυσούνα μετά το νικητήριο καλάθι του Χέιζ Ντέιβις στον αγώνα της Βαλένθι...
00:12 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Βαλένθια-Παναθηναϊκός 105-107: Με buzzer beater του Χέις Ντέιβις στην παράταση οι «πράσινοι» έκαναν το 2-0 στη σειρά

Σε ένα ματς θρίλερ ο Χέιζ-Ντέιβις κρατούσε το «κλειδί» της επιτυχίας, πετυχαίνοντας ένα αδιανό...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς