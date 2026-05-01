Νέα Υόρκη: Έκλεβαν εξαρτήματα από αυτοκίνητα με ταχύτητα… pit stop – 1,2 εκατ. δολάρια η λεία της συμμορίας

Θρασύτατοι ληστές, που δρούσαν με την ταχύτητα και την ακρίβεια «πληρώματος pit stop σε αγώνες ταχύτητας», άρπαξαν περισσότερα από 250 οχήματα και εξαρτήματα αυτοκινήτων σε όλο το Μπρονξ και άλλα σημεία της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές την Πέμπτη.

Τουλάχιστον 16 ύποπτοι, ηλικίας από 18 έως 36 ετών, ήρθαν αντιμέτωποι με το εξωπραγματικό νούμερο των 971 κατηγοριών από την Εισαγγελία του Μπρονξ. Η σπείρα κατηγορείται για την κλοπή και την επακόλουθη πώληση ανταλλακτικών αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, κατά τη διάρκεια μιας δράσης που διήρκεσε από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2025.

Δεκατέσσερις από τους κατηγορούμενους – που ήταν χωρισμένοι σε τριμελείς ομάδες – καταγράφηκαν, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, επανειλημμένα από κάμερες ασφαλείας να βγαίνουν από κλεμμένα οχήματα κρατώντας γρύλους και πλαστικά τελάρα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Δρούσαν μέσα σε λίγα λεπτά

Οι κατηγορούμενοι, που φέρονται να συνδέονται με τη διαβόητη συμμορία δρόμου «Trinitarios», χρησιμοποιούσαν ηλεκτρικά εργαλεία για να αφαιρέσουν λάστιχα και ζάντες από τα οχήματα των θυμάτων μέσα σε ελάχιστα λεπτά, κατά τις ώρες μεταξύ μεσάνυχτα και 5 π.μ.

«Φέρονται να δρούσαν τόσο γρήγορα όσο ένα “pit crew” στην καρδιά της νύχτας, κλέβοντας αυτοκίνητα, λάστιχα, ζάντες και καταλύτες αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων στη μαύρη αγορά», δήλωσε η Εισαγγελέας Ντάρσελ Κλαρκ. «Σε όλο το Μπρονξ, άνθρωποι που πήγαιναν στη δουλειά ή στο σχολείο το πρωί, έβρισκαν τα αυτοκίνητά τους στηριγμένα σε τελάρα ή μια άδεια θέση στάθμευσης, μένοντας αποκλεισμένοι και σε δεινή οικονομική θέση».

Συνολικά, εκλάπησαν 11 αυτοκίνητα, 172 ελαστικά με τις ζάντες τους και 69 καταλύτες από κάθε γωνιά του Μπρονξ, καθώς και από περιοχές του Μανχάταν, του Μπρούκλιν και του Κουίνς. Τα κλεμμένα αυτοκίνητα χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια από τους δράστες για τη διάλυση άλλων οχημάτων. Συνολικά 252 αυτοκίνητα ενεπλάκησαν στο τεράστιο αυτό κύκλωμα κλοπών.

Μετρητά σε βαλίτσες και «προτίμηση» σε συγκεκριμένες μάρκες

Δύο από τους κατηγορούμενους φέρονται να ήταν οι αγοραστές των κλεμμένων καταλυτών, τους οποίους στη συνέχεια διοχέτευαν στη μαύρη αγορά. Μάλιστα, ένας από τους αγοραστές είχε 116.000 δολάρια σε μετρητά κρυμμένα σε μια βαλίτσα, όταν οι αρχές έκαναν έφοδο στο σπίτι του.

«Το κύκλωμα ήταν τόσο θρασύ όσο και αποτελεσματικό», δήλωσε η Επίτροπος της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD), Τζέσικα Τις, σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη. Η Τις ανέφερε ότι το τμήμα κατέγραφε περισσότερες από 200 καταγγελίες για κλεμμένα ανταλλακτικά κάθε μήνα. «Και δεν ήταν τυχαίο», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι στο στόχαστρο έμπαιναν κυρίως αυτοκίνητα μάρκας Honda και Toyota.

Σύμφωνα με τον αρχηγό των ντετέκτιβ της NYPD, Τζόζεφ Κένι, οι φερόμενοι ως μέλη της σπείρας έχουν ποινικό παρελθόν στη Νέα Υόρκη, ενώ οι περισσότεροι συνδέονται με τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πληθώρα κατηγοριών, μεταξύ των οποίων κατοχή κλεμμένης περιουσίας, διακεκριμένη κλοπή, αποσυναρμολόγηση οχήματος, πρόκληση εγκληματικής φθοράς και μη εξουσιοδοτημένη χρήση οχήματος. Μέχρι στιγμής, οκτώ από τους φερόμενους ως δράστες έχουν προσαχθεί, ενώ άλλοι οκτώ είτε παραμένουν ασύλληπτοι είτε αναμένουν την προσαγωγή τους. Στους περισσότερους από αυτούς που εμφανίστηκαν στο δικαστήριο δόθηκε το δικαίωμα της αποφυλάκισης υπό επιτήρηση.