Βασίλης Ζούλιας για Αλίκη Βουγιουκλάκη: Στην πρώτη μας συνάντηση, μου έφτιαξε αυγά με πατάτες

Με αφορμή το νέο show που παρουσιάζει, ο σχεδιαστής μόδας Βασίλης Ζούλιας παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Νάσια Μανέντη.

«Είμαστε στα πρόθυρα του καινούργιου show για τον χειμώνα, στο Athens Fashion Week. Μία κολεξιόν αφιερωμένη στο γκλάμουρ των 90’s. Με πολλές εκπλήξεις. Θα έχω 90’s top models έκπληξη», είπε αρχικά ο Βασίλης Ζούλιας.

Ο Βασίλης Ζούλιας μίλησε στη συνέχεια και για την Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Η πρώτη φορά ήταν μία καταπληκτική εμπειρία γιατί τη θαύμαζα την Αλίκη από παιδί. Πήγα στο εμβληματικό διαμέρισμά της και φεύγοντας με κοιτάει πάνω κάτω.

Μου λέει ‘έχεις φάει; Πεινάς;’. Κόμπλαρα. Με τραβάει από το χέρι και με πάει στην κουζίνα και μου λέει ‘θα σου κάνω πατάτες με αυγά’. Η Αλίκη ήταν έτσι, μου είχε σταθεί και σε άλλες στιγμές, σε δύσκολες στιγμές. Ήταν παρούσα».

Για το «Emily in Paris», ο Βασίλης Ζούλιας απάντησε: «Έχω πει πολλές φορές ότι το πάρτι με το ‘Emily in Paris’ για μένα έχει γίνει. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω άλλους Έλληνες σχεδιαστές να χαίρονται, όπως χάρηκα και εγώ».

 

