Χρήστος Νικολόπουλος: Σε έναν καλλιτέχνη δεν συγχωρώ την αχαριστία, σήμερα μου δείχνουν σεβασμό

Ο βιρτουόζος του μπουζουκιού, Χρήστος Νικολόπουλος, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και τον Θεολόγο Ηλιού, λίγο πριν από την πρεμιέρα του στο Θέατρο Βεργίνα μαζί με τον Στέλιο Διονυσίου και την Ελεάννα Παπαϊωάννου.

«Το πρώτο πράγμα που κάνω, όταν πιάνω στα χέρια μου το μπουζούκι, είναι εξάσκηση. Εξάσκηση για να μπορώ να ανταπεξέλθω στην κανονική ροή του προγράμματος. Δεν έχω βαρεθεί τα τραγούδια μου. Τα τραγούδια μου τα ακούω και μάλιστα τώρα έχω νοσταλγία να ακούω και τα παλιότερα μου», αναφέρει ο Χρήστος Νικολόπουλος, ενώ ξεχωρίζει το “Για να σ’ αγαπώ”, που είχε γράψει για την Ελένη Βιτάλη, και τη συνεργασία του με τον Γιώργο Νταλάρα.

«Δεν υπάρχει δύσκολο κοινό. Εμείς και η δουλειά που κάνουμε παράλληλα είναι να χαρακτηρίσουμε τον κόσμο που είναι κάτω και ακούει τι θέλει ακριβώς και να διαμορφώσουμε το πρόγραμμα. Το μπουζούκι, η πενιά, ραγίζει καρδιές. Και ο τραγουδιστής εξυψώνει το τραγούδι και το ηθικό του κόσμου», δηλώνει ο μουσικοσυνθέτης.

«Αν ξεκινούσα ξανά σήμερα, θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δεν θα άλλαζα τίποτα. Φυσικά και έχω ζηλέψει τραγούδια συναδέλφων, όπως η “Μικρή Πατρίδα”. Σπουδαίο τραγούδι. Δυστυχώς, σήμερα δεν γράφονται σπουδαία τραγούδια».

«Σε έναν καλλιτέχνη δεν συγχωρώ ποτέ την αχαριστία. Την έχω συναντήσει, δυστυχώς, πολλές φορές. Σήμερα όμως μου δείχνουν σεβασμό».

 

