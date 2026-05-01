«Κορίτσι του Μάη» σήμερα η Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η διαφορετική έναρξη της εκπομπής – «Είναι ιδιαίτερη ημέρα»

Πρωτομαγιά σήμερα και η Σταματίνα Τσιμτσιλή υποδέχτηκε τους τηλεθεατές στην εκπομπή «Happy Day» στον ALPHA με… ανοιξιάτικη διάθεση παρά το φθινοπωρινό σκηνικό του καιρού.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής φορούσε μαγιάτικο στεφάνι στο κεφάλι της και μπήκε στο στούντιο με πολύ καλή διάθεση και χορεύοντας στους ρυθμούς του τραγουδιού, «Το κορίτσι του Μάη».

Σαν σήμερα, όπως είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, πριν από 13 χρόνια, έγινε μανούλα για πρώτη φορά στην κόρη της Νάγια, κάτι που φυσικά είναι για την ίδια μία ημέρα ορόσημο καθώς κατακτούσε το όνειρό της που ήταν να αποκτήσει παιδιά.

