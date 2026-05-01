Ιράν: Ο εχθρός που δεν πέτυχε τους στόχους του δεν μπορεί να επιβάλλει όρους

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ο Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί-Ετζεΐ, Abdi Media
Ο Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί-Ετζεΐ, Abdi Media

Ο επικεφαλής της Δικαιοσύνης του Ιράν, Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί-Ετζεΐ, δήλωσε ότι ένας «εχθρός που δεν έχει επιτύχει κανέναν από τους στόχους του» δεν μπορεί να θέτει απαιτήσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, την ώρα που οι προσπάθειες για νέα συμφωνία παραμένουν σε αδιέξοδο.

Σκληρή στάση εν μέσω στασιμότητας στις συνομιλίες

Ο Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί-Ετζεΐ, πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ιράν, τόνισε ότι διαπραγματεύσεις «που βασίζονται στην επιβολή δεν είναι αποδεκτές» για την Τεχεράνη, ενώ υπογράμμισε ότι η χώρα «δεν φοβάται τον πόλεμο», σύμφωνα με το πρακτορείο IRIB.

Οι δηλώσεις του έρχονται καθώς οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για μια νέα συμφωνία φαίνεται να έχουν παγώσει, μετά την έναρξη της εκεχειρίας στις 8 Απριλίου.

«Δεν εγκαταλείψαμε ποτέ τις διαπραγματεύσεις»

Ο ίδιος σε προηγούμενες δηλώσεις του, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι το Ιράν αποχώρησε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας:

«Διαπραγματεύσεις που βασίζονται στη λογική και τον ορθολογισμό – αυτές δεν τις απορρίπτουμε. Αλλά δεν δεχόμαστε επιβολή».

«Δεν επιδιώκουμε πόλεμο, αλλά δεν τον φοβόμαστε»

Ο Μοχσενί-Ετζεΐ ξεκαθάρισε ακόμη ότι:

«Ένας εχθρός που δεν έχει πετύχει κανέναν από τους στόχους του μέσω επιθέσεων και απειλών, δεν μπορεί να επιβάλλει όρους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτή είναι η σταθερή και κυρίαρχη θέση του συστήματός μας».

Και πρόσθεσε:

«Δεν επιδιώκουμε τον πόλεμο, αλλά δεν τον φοβόμαστε. Αν απειληθεί η τιμή μας, θα πολεμήσουμε για αυτήν».

Πίεση στον Τραμπ

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετώπιζε προθεσμία να τερματίσει τον πόλεμο ή να αιτιολογήσει στο Κογκρέσο την παράτασή του.

