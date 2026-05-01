Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: «Το Ιράν δεν είναι αξιόπιστο» για συμφωνίες στα Στενά του Ορμούζ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκφράζουν έντονη δυσπιστία απέναντι στο Ιράν, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος συνομιλητής για οποιαδήποτε μονομερή ρύθμιση σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Sky News.

«Δεν εμπιστευόμαστε μονομερείς ιρανικές ρυθμίσεις»

Ο προεδρικός σύμβουλος των ΗΑΕ, Ανουάρ Γκαργκάς, δήλωσε ότι η ελευθερία ναυσιπλοΐας στο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω της «συλλογικής διεθνούς βούλησης και του Διεθνούς Δικαίου».

«Καμία μονομερής ιρανική ρύθμιση δεν μπορεί να γίνει αξιόπιστη ή να τύχει εμπιστοσύνης, μετά την επιθετικότητα που επέδειξε απέναντι στους γείτονές του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σταθερά κλειστά τα Στενά – Πίεση στις τιμές ενέργειας

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά, δύο μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, με Ιράν και ΗΠΑ να επιβάλλουν ξεχωριστούς αποκλεισμούς.

Από το συγκεκριμένο πέρασμα διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεγονός που έχει οδηγήσει σε άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας.

Υπόνοια για επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους

Οι δηλώσεις του Ανουάρ Γκαργκάς παραπέμπουν στις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων, υποδομών και εταιρειών που συνδέονται με τις ΗΠΑ στις χώρες του Κόλπου.

Οι επιθέσεις αυτές ήρθαν ως απάντηση στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου.

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις

Την ίδια ώρα, οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, ενώ το Πακιστάν, που διαμεσολαβεί, δεν έχει ανακοινώσει νέα ημερομηνία για συνέχιση των διαπραγματεύσεων.