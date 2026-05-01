Ιράν: Έστειλε νέα πρόταση στις ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου

Το Ιράν απέστειλε νέα πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, μέσω διαμεσολάβησης του Πακιστάν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Νέα κίνηση μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο όπου οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον φαίνεται να έχουν βαλτώσει, χωρίς ουσιαστική πρόοδο τις τελευταίες εβδομάδες.

Από την εκεχειρία σε μόνιμη συμφωνία

Οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε εκεχειρία στις 8 Απριλίου, ωστόσο από τότε βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με στόχο μια πιο μόνιμη συμφωνία ειρήνης.

Η νέα πρόταση της Τεχεράνης εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια, αν και παραμένει άγνωστο πώς θα απαντήσει η αμερικανική πλευρά.