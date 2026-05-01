Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο από το επεισόδιο με τα όπλα έξω από μπαρ

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Ηράκλειο επεισόδιο σε μπαρ

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοβαρό επεισόδιο που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς στον δρόμο, έξω από γνωστό μπαρ του Ηρακλείου, φέρνει στη δημοσιότητα το Ηρακλείου.

Στο βίντεο καταγράφονται τρία άτομα, που έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, να προτάσσουν όπλα και μαχαίρια, δίχως να υπολογίσουν τίποτα.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, για δύο αδέλφια, 23 και 18 ετών, και άλλο ένα πρόσωπο, το οποίο προς το παρόν δεν κατονομάζεται – όμως οι αρχές έχουν καταλήξει στην ταυτότητά του.

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη συλληφθεί ο 23χρονος από τα αδέλφια, ο οποίος φέρεται να ακινητοποιήθηκε με επεισοδιακό τρόπο όταν εγκατέλειψαν κακήν-κακώς το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν, ύστερα από καταδίωξη και ενώ κινούνταν ανάποδα στη λεωφόρο Ιωνίας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι τρεις νεαροί θέλησαν να μπουν στο μπαρ, όμως ο πορτιέρης, αλβανικής καταγωγής, δεν τους επέτρεψε την είσοδο, καθώς φαίνεται πως «οσμίστηκε» φασαρίες. Δεν προέβλεψε όμως την «εκρηκτική» συνέχεια…

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πίνετε μπύρα; Οι επιστήμονες μόλις ανακάλυψαν το όφελος για την υγεία σας – Τι ισχύει για τις 0% αλκοόλ

Πόση ώρα να κάτσετε στον ήλιο για βιταμίνη D χωρίς να αυξήσετε τον κίνδυνο για καρκίνο – Πότε να βάλετε αντηλιακό

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Ποια ταμεία πληρώνουν πρώτα – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Δήμος προσλαμβάνει άτομα διαφόρων ειδικοτήτων – Η προθεσμία για τις αιτήσεις

Το iPhone σας έχει ένα κρυφό πρόβλημα «συσσώρευσης» – Δείτε πώς να το διορθώσετε

«Αυτό θα εξασφαλίσει την ασφάλεια της Γης» – Πώς μια εταιρεία σχεδιάζει να μας προστατεύσει από επικίνδυνους αστεροειδείς
περισσότερα
17:18 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Δυτική Αττική: Τέσσερις συλλήψεις για διακίνηση κάνναβης και κοκαΐνης – Οι επιχειρήσεις σε Αγία Βαρβάρα και Κορυδαλλό

Σε τέσσερις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης και κοκαΐνης προχώρησαν το β...
16:55 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση σε δύο οικισμούς του Δήμου Χαλκηδόνος – Μία προσαγωγή, βεβαιώθηκαν 13 παραβάσεις

Αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα τις πρωινές ώρες της 30ής Απριλίου σε δύο οικισμούς του Δήμου...
16:48 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Εύβοια: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη – Από τύχη δεν τραυματίστηκαν οι 2 επιβαίνοντες

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Πρωτομαγιάς στην Εύβοια, όταν ένα αυτοκίνητο με δύο επι...
16:24 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Έξοδος για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς: Ομαλοποιήθηκε η κίνηση στις εθνικές οδούς – Έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ

Αυξημένα τα μέτρα της Τροχαίας για την διευκόλυνση των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομαγιάς...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς