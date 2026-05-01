Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο από το επεισόδιο με τα όπλα έξω από μπαρ

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοβαρό επεισόδιο που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς στον δρόμο, έξω από γνωστό μπαρ του Ηρακλείου, φέρνει στη δημοσιότητα το Ηρακλείου.

Στο βίντεο καταγράφονται τρία άτομα, που έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, να προτάσσουν όπλα και μαχαίρια, δίχως να υπολογίσουν τίποτα.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, για δύο αδέλφια, 23 και 18 ετών, και άλλο ένα πρόσωπο, το οποίο προς το παρόν δεν κατονομάζεται – όμως οι αρχές έχουν καταλήξει στην ταυτότητά του.

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη συλληφθεί ο 23χρονος από τα αδέλφια, ο οποίος φέρεται να ακινητοποιήθηκε με επεισοδιακό τρόπο όταν εγκατέλειψαν κακήν-κακώς το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν, ύστερα από καταδίωξη και ενώ κινούνταν ανάποδα στη λεωφόρο Ιωνίας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι τρεις νεαροί θέλησαν να μπουν στο μπαρ, όμως ο πορτιέρης, αλβανικής καταγωγής, δεν τους επέτρεψε την είσοδο, καθώς φαίνεται πως «οσμίστηκε» φασαρίες. Δεν προέβλεψε όμως την «εκρηκτική» συνέχεια…

Δείτε το βίντεο: