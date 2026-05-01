Πέθανε ο Διονύσης Τσάμης σε ηλικία 74 ετών – Το «αντίο» της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού

Enikos Newsroom

Αθλητισμός

Διονύσης Τσάμης

Θλίψη έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Διονύση Τσάμη σε ηλικία 74 ετών.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η απώλεια του Διονύση Τσάμη, ενός από τους σημαντικούς και αξιόλογους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας τη δεκαετία του ΄70, είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για την Μεγάλη Οικογένεια της ΑΕΚ.

Ο Διονύσης Τσάμης, είχε έρθει στην ΑΕΚ από τον Παναιτωλικό το 1972, σε ηλικία 21 ετών, και φόρεσε τα κιτρινόμαυρα μέχρι το 1980, αγωνιζόμενος στη μεσαία γραμμή. Συμμετείχε σε 216 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις και πέτυχε 8 τέρματα.

Ηταν βασικός συντελεστής στη μεγάλη πορεία της ΑΕΚ μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ 1976-77 και στις κατακτήσεις τίτλων που ακολούθησαν, το νταμπλ 1977-78 και το πρωτάθλημα της σεζόν 1978-79. Ως παίκτης της ΑΕΚ είχε αγωνιστεί δύο φορές στην Εθνική Ανδρών.Η ψυχή και η σκέψη μας, είναι στους δικούς του ανθρώπους.

Να έχουν δύναμη και κουράγιο και να θυμούνται για πάντα τις όμορφες στιγμές μαζί του. Η ΑΕΚ πάντα θα τον νιώθει κοντά της…».

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού:

«Η οικογένεια του Παναιτωλικού θρηνεί την απώλεια του Διονύση Τσάμη, ενός εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών που ανέδειξε η ομάδα μας, στην οποία έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στα μέσα της δεκαετίας του ‘60.

Διακρίθηκε για το ταλέντο του και μετά από 160 συμμετοχές με τα κυανοκίτρινα μεταγράφηκε στην ΑΕΚ, όπου αγωνίστηκε με επιτυχία από το 1972 έως το 1980, κατακτώντας τίτλους. Την περίοδο αυτή αποτέλεσε μέλος της Εθνικής ομάδας.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Κόρινθο και την Αναγέννηση Άρτας, ενώ μετά το τέλος της καριέρας του υπηρέτησε τον Παναιτωλικό και ως προπονητής.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πίνετε μπύρα; Οι επιστήμονες μόλις ανακάλυψαν το όφελος για την υγεία σας – Τι ισχύει για τις 0% αλκοόλ

Πόση ώρα να κάτσετε στον ήλιο για βιταμίνη D χωρίς να αυξήσετε τον κίνδυνο για καρκίνο – Πότε να βάλετε αντηλιακό

Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών: Πόσες προσφυγές έγιναν και πόσοι φορολογούμενοι δικαιώθηκαν – Αναλυτικά τα στοιχεία

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Ποια ταμεία πληρώνουν πρώτα – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Το iPhone σας έχει ένα κρυφό πρόβλημα «συσσώρευσης» – Δείτε πώς να το διορθώσετε

«Αυτό θα εξασφαλίσει την ασφάλεια της Γης» – Πώς μια εταιρεία σχεδιάζει να μας προστατεύσει από επικίνδυνους αστεροειδείς
περισσότερα
18:04 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Μιλγουόκι Μπακς: Νέος προπονητής ο Τέιλορ Τζένκινς – «Επιστρέφει για να μας οδηγήσει μπροστά»

Ο Τέιλορ Τζένκινς είναι ο νέος προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, της ομάδας του Γιάννη Αντετοκού...
17:34 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Παναθηναϊκός για Βαλένθια: Η χειρότερη φιλοξενία και συμπεριφορά σε ευρωπαϊκό γήπεδο – Καταγγελία στην Euroleague

Ανακοινωση εξέδωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, καταγγέλλοντας τη φιλοξενία της Βαλένθια στη Roig Arena...
11:07 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Γιαννακόπουλος σε Μαρτίνεθ: «Είστε σπουδαίος προπονητής, αλλά ψεύτης – Μάθετε να χάνετε»

Απάντηση έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα όσα του καταλόγισε ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Σε story του...
02:35 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Europa League: Ελαφρύ προβάδισμα Νότιγχαμ Φόρεστ και Μπράγκα για τον τελικό στην Κωνσταντινούπολη

Προβάδισμα για να αποτελέσουν το ζευγάρι του τελικού του Europa League της Κωνσταντινούπολης α...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς