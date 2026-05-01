Τριαντάφυλλος για Κατσούλη – Ρουμελιώτη: Ήταν ειρωνικά τα παιδάκια, δεν τα βλέπω

Ο γνωστός τραγουδιστής, Τριαντάφυλλος, έκατσε στον καναπέ της εκπομπής «Super Κατερίνα», μιλώντας για την διαμάχη του με το ζεύγος Κατσούλη-Ρουμελιώτη.

Ο Τριαντάφυλλος εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του, κάνοντας μια αναδρομή στη σχέση τους. Ανέφερε πως στο παρελθόν τους είχε στηρίξει ένθερμα τόσο ψυχολογικά όσο και οικονομικά (πληρώνοντας για μηνύματα στήριξης) την περίοδο των ριάλιτι, ενώ είχε εμφανιστεί επανειλημμένα αφιλοκερδώς σε επιχειρήσεις και events του Σάκη.

Όπως εξήγησε, η οριστική ρήξη μεταξύ τους επήλθε κατά τη διάρκεια του “Survivor All Star”, όταν ο ίδιος υποστήριξε άλλον παίκτη (τον Νίκο Μπάρτζη), γεγονός που οδήγησε σε διαμάχη και διαδικτυακές επιθέσεις από τον πατέρα του Κατσούλη προς το πρόσωπό του.

«Θα ασχοληθώ με τα παιδάκια πάλι… Κοίτα, τη Μαριαλένα ας της θυμίσω ή να της θυμίσει η μητέρα της ότι στο All Star τη στήριζα υπερβολικά σαν τρελός. Πλήρωνα κιόλας. Έστελνα μηνύματα κι εγώ και το fan club. Ας της θυμίσει η μητέρα της λοιπόν, τι και πώς. Με αυτήν δεν είχα πρόβλημα», σημειώνει ο Τριαντάφυλλος.

«Καταρχήν, ήταν ειρωνικά τα παιδάκια στη συνέντευξη στον Φάνη. Εντάξει; Θα μπορούσε στην ερώτηση του Φάνη να πει: “Παιδιά, τελείωσε αυτό… δεν ασχολούμαστε, το σταματάμε”. Τώρα το “να πεις, “Δεν είναι καν στα πλάνα και στη λίστα”… αυτά τα ειρωνικά, τέτοια παιδάκια… δεν τα βλέπω αδελφέ. Sorry, αφιλτράριστα τα λες εσύ, τα λέω κι εγώ αφιλτράριστα», σχολίασε ο τραγουδιστής ενοχλημένος.

 

