Πρωτομαγιά: Μαζική συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Χανιά – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

Πάτρα Πρωτομαγιά

Σε εξέλιξη βρίσκονται απεργιακές κινητοποιήσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χανιά καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Με ηχηρό μήνυμα υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων ξεκίνησε η πορεία από το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, προς το Μνημείο Πεσόντων Εργατών του Μάη του 36’. Μέλη σωματείων, κρατώντας στεφάνια με κόκκινα γαρύφαλα στην κεφαλή της πορείας, φωνάζουν συνθήματα ενώ ακολουθούν μέλη φορέων, φοιτητές και συνταξιούχοι.

Νωρίτερα, πραγμαροποιήθηκε συγκέντρωση έξω από το Εργατικό κέντρο, με μελωδίες αγωνιστικών τραγουδιών και ομιλίες.

Πάνω από 5.000 εργαζόμενοι στους δρόμους της Πάτρας για την εργατική Πρωτομαγιά

Με συγκέντρωση έξω από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, εργατικά σωματεία, συλλογικότητες, εργαζόμενοι, άνεργοι, φοιτητές και νέοι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Πάνω από 5.000 άτομα έδωσαν το «παρών», τιμώντας τους διαχρονικούς αγώνες της εργατικής τάξης, από το Σικάγο μέχρι τον Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη και την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή το 1944.

Χανιά: Μαζική συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση της εργατικής Πρωτομαγιάς

Με σημαντική συμμετοχή κόσμου πραγματοποιήθηκε στα Χανιά το συλλαλητήριο για την εργατική Πρωτομαγιά, μετά από κάλεσμα εργατικών φορέων και σωματείων.

Από τις ομιλίες των εκπροσώπων τονίστηκε πως 140 χρόνια μετά την αιματοβαμμένη ημέρα που καθιέρωσε το 8ωρο και τα εργασιακά δικαιώματα, παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ το μήνυμα της Πρωτομαγιάς, σε ένα αβέβαιο περιβάλλον επισφαλούς και ελαστικότητας της εργασίας, όπως τονίστηκε.

Μετά τη συγκέντρωση, πραγματοποιήθηκε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

 

