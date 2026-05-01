Μισός τόνος σκανκ εντοπίστηκε σε φορτηγό στην Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη ο 58χρονος οδηγός – Δείτε βίντεο

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντόπισε το ελληνικό FBI, σε μία συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (30/4) στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκε περίπου μισός τόνος ακατέργαστης ινδικής κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, τύπου snunk.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ καταγράφεται ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών να ερευνά το εσωτερικό της νταλίκας, η οποία μόλις είχε αποβιβαστεί από πλοίο προερχόμενο από την Ιταλία.

Το φορτηγό με βουλγαρικές πινακίδες μετέφερε, σύμφωνα με τα συνοδευτικά έγγραφα, νόμιμο φορτίο: Ρολά κουζίνας και χαρτοπετσέτες. Ωστόσο, ανάμεσα στις παλέτες και τις κούτες με το εμπόρευμα, οι διακινητές είχαν επιμελώς κρύψει δεκάδες συσκευασίες με τη ναρκωτική ουσία.

Δείτε το βίντεο:

 Συνελήφθη ο 50χρονος οδηγός του φορτηγού

Η επιχείρηση οργανώθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Οι ελληνικές αρχές είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση το συγκεκριμένο φορτηγό, αξιοποιώντας κρίσιμες πληροφορίες που είχαν λάβει εδώ και περίπου έναν μήνα από τις βουλγαρικές αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι βουλγαρικές υπηρεσίες είχαν ενημερώσει για ύποπτα φορτηγά με βουλγαρικές πινακίδες, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών μέσω ευρωπαϊκών διαδρομών.

Οι αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες «skunk» – δηλαδή υψηλής περιεκτικότητας υδροπονικής κάνναβης – που έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί ποτέ στην ελληνική επικράτεια. Η αξία του φορτίου στη μαύρη αγορά εκτιμάται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, δεδομένης της ποιότητας και της ποσότητας της ναρκωτικής ουσίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθη ο 50χρονος οδηγός του φορτηγού. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν συνεργάζεται με τις αρχές και αρνείται να δώσει στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο κύριος όγκος της ποσότητας προοριζόταν για την Τουρκία, μια εξαιρετικά μεγάλη και κερδοφόρα αγορά για τα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών. Ένα μικρότερο μέρος της ποσότητας φέρεται να προοριζόταν για διάθεση στην ελληνική αγορά.

