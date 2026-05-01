Πρωτομαγιά: Κορυφώνεται η έξοδος για το τριήμερο – Ουρές χιλιομέτρων στα διόδια της Ελευσίνας, καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Πρωτομαγιά- διόδια Ελευσίνας

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, με την κίνηση να αυξάνεται αισθητά σήμερα στις Εθνικές Οδούς. Ήδη έχουν προγραμματιστεί έκτακτα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ της Αθήνας προς Θεσσαλονίκη, ενώ λόγω της απεργίας στα λιμάνια εκτιμάται ότι αρκετοί εκδρομείς επιλέγουν να κινηθούν οδικώς, επιβαρύνοντας περαιτέρω το οδικό δίκτυο.

Σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας καταγράφεται από νωρίς το πρωί στα διόδια της Ελευσίνας, όπου η ροή των οχημάτων έχει πυκνώσει. Περίπου 30 αυτοκίνητα ανά λωρίδα περνούν τα διόδια, περιμένοντας ωστόσο για σχετικά σύντομο χρόνο, περίπου 1 έως 2 λεπτά, πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με το ERTNews, ενώ νωρίτερα η κατάσταση ήταν πιο ομαλή, όσο περνά η ώρα η κυκλοφορία γίνεται ολοένα και πιο πυκνή. Η Πρωτομαγιά, σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες που δεν ευνοούν πολυήμερες αποδράσεις, φαίνεται πως οδηγεί πολλούς εκδρομείς σε σύντομες, κυρίως μονοήμερες εξορμήσεις.

Οικογένειες και εκδρομείς επιλέγουν να εκμεταλλευτούν την ημέρα για μια μικρή απόδραση, με αρκετούς να εκτιμάται ότι θα επιστρέψουν είτε το βράδυ είτε αύριο το πρωί, ώστε να απολαύσουν το υπόλοιπο του Σαββατοκύριακου στην ηρεμία του σπιτιού τους.

Η κίνηση στις Εθνικές Οδούς αναμένεται να παραμείνει αυξημένη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς η έξοδος των εκδρομέων συνεχίζεται σταδιακά.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αθηνών- Λαμίας με τις καθυστερήσεις να ανέρχονται στα 15 λεπτά στα διόδια.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόση ώρα να κάτσετε στον ήλιο για βιταμίνη D χωρίς να αυξήσετε τον κίνδυνο για καρκίνο – Πότε να βάλετε αντηλιακό

Καούρα: 5 σημάδια που δείχνουν ότι μπορεί να είναι είναι έλκος δωδεκαδάκτυλου

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από Δευτέρα

Ακαθάριστα οικόπεδα: Σήμερα αρχίζει η αντιπυρική περίοδος 2026 – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Εξελισσόμενη AI: Bρισκόμαστε στα πρόθυρα της επόμενης μεγάλης εξελικτικής μετάβασης; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

«Θαμμένη στο έδαφος»: Τοξίνη 100 εκατομμυρίων ετών θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο καταπολέμησης των παρασίτων και ...
περισσότερα
12:12 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

«Ήταν τιμή μου»: Το συγκινητικό μήνυμα πιλότου για την τελευταία του προσγείωση έπειτα από 45 χρόνια – Δείτε βίντεο

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν κατά την τελευταία προσγείωση αεροπλάνου ενός πιλότου της Ae...
11:40 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Ηλεία: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον 13χρονο Κωνσταντίνο – Toν αποχαιρετούν με λευκά μπαλόνια

Αφόρητος είναι ο πόνος και βαρύ το πένθος σήμερα (01/05), στα Μακρίσια Ηλείας, όπου συγγενείς,...
10:51 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Πρωτομαγιά: Απεργιακές κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Σε ισχύ τέθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των απεργιακών κινητοποιή...
10:44 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Πρωτομαγιά: Κλειστές οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες σήμερα – Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα

Δεν λειτουργούν σήμερα οι περισσότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ επειδή η Πρωτομαγιά έχει οριστεί...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς