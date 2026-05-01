Πρωτομαγιά: Κορυφώνεται η έξοδος για το τριήμερο – Ουρές χιλιομέτρων στα διόδια της Ελευσίνας, καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, με την κίνηση να αυξάνεται αισθητά σήμερα στις Εθνικές Οδούς. Ήδη έχουν προγραμματιστεί έκτακτα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ της Αθήνας προς Θεσσαλονίκη, ενώ λόγω της απεργίας στα λιμάνια εκτιμάται ότι αρκετοί εκδρομείς επιλέγουν να κινηθούν οδικώς, επιβαρύνοντας περαιτέρω το οδικό δίκτυο.

Σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας καταγράφεται από νωρίς το πρωί στα διόδια της Ελευσίνας, όπου η ροή των οχημάτων έχει πυκνώσει. Περίπου 30 αυτοκίνητα ανά λωρίδα περνούν τα διόδια, περιμένοντας ωστόσο για σχετικά σύντομο χρόνο, περίπου 1 έως 2 λεπτά, πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με το ERTNews, ενώ νωρίτερα η κατάσταση ήταν πιο ομαλή, όσο περνά η ώρα η κυκλοφορία γίνεται ολοένα και πιο πυκνή. Η Πρωτομαγιά, σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες που δεν ευνοούν πολυήμερες αποδράσεις, φαίνεται πως οδηγεί πολλούς εκδρομείς σε σύντομες, κυρίως μονοήμερες εξορμήσεις.

Οικογένειες και εκδρομείς επιλέγουν να εκμεταλλευτούν την ημέρα για μια μικρή απόδραση, με αρκετούς να εκτιμάται ότι θα επιστρέψουν είτε το βράδυ είτε αύριο το πρωί, ώστε να απολαύσουν το υπόλοιπο του Σαββατοκύριακου στην ηρεμία του σπιτιού τους.

Η κίνηση στις Εθνικές Οδούς αναμένεται να παραμείνει αυξημένη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς η έξοδος των εκδρομέων συνεχίζεται σταδιακά.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αθηνών- Λαμίας με τις καθυστερήσεις να ανέρχονται στα 15 λεπτά στα διόδια.

