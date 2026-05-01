Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Ένταση στη φυσούνα μετά το νικητήριο καλάθι του Χέιζ Ντέιβις – Προσπάθεια σύλληψης του Γιαννακόπουλου

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

pao

Ένταση σημειώθηκε στη φυσούνα μετά το νικητήριο καλάθι του Χέιζ Ντέιβις στον αγώνα της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό (105-107 στην παράταση) για την Euroleague, καθώς ο Νόγκες της Βαλένθια, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην μετάδοση της Nova, φέρεται να κυνήγησε τον Ναν που έσπευσε να πανηγυρίσει μαζί με τους υπόλοιπους «πράσινους», με αποτέλεσμα να προκληθεί σύρραξη ανάμεσα στους ανθρώπους των δύο ομάδων. Σε σχέση με όσα ακολούθησαν μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο προπονητής του ΠΑΟ Εργκίν Αταμάν, κατήγγειλε στη συνέντευξη τύπου, ότι υπήρξε προσπάθεια σύλληψης του προέδρου της ομάδας Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Βαλένθια-Παναθηναϊκός 105-107: Με buzzer beater του Χέις Ντέιβις στην παράταση οι «πράσινοι» έκαναν το 2-0 στη σειρά

Ο Ναν πανηγύρισε έντονα τη μεγάλη νίκη του «τριφυλλιού» στα τελευταία δευτερόλεπτα, όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, κάτι που μάλλον εκνεύρισε τον Νόγκες της ισπανικής ομάδας. Μετά από λίγο τα πνεύματα πάντως ηρέμησαν και τα μέλη των ομάδων πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς περαιτέρω εντάσεις.

 

Αταμάν: «10 αστυνομικοί θέλουν να συλλάβουν άτομα από το σταφ και τον πρόεδρό μας»

Σε σχέση με τα επεισόδια που ακολούθησαν τη λήξη ο Εργκίν Αταμάν κατήγγειλε τα εξής:

«Είπα ήδη στην Euroleague TV την γνώμη μου, οπότε θα μιλήσω για λίγο επειδή μπροστά στα αποδυτήριά μας υπάρχουν 10 αστυνομικοί που θέλουν να συλλάβουν άτομα από το σταφ και τον πρόεδρό μας, τον Γιαννακόπουλο.

Πρώτη φορά στην καριέρα μου, έχω καριέρα 30 χρόνων στο άθλημα, βλέπω να κερδίζουμε με buzzer-beater, όλοι να είναι χαρούμενοι και το σταφ της Βαλένθια βάζει την αστυνομία μπροστά από τα αποδυτήρια.

Δέκα αστυνομικούς για να μην απολαύσουμε τη νίκη και προσπαθούν να συλλάβουν τον πρόεδρο μας, τον Γιαννακόπουλο, τον General Mananger, μερικούς ανθρώπους. Τι είναι αυτό; Ευχαριστώ πολύ, να περάσετε καλά. Θα σας δω στην Αθήνα».

Παναθηναϊκός: «Χωρίς κανέναν λόγο οι άνθρωποι της Βαλένθια προκαλούσαν»

Λίγο αργότερα και η ενημέρωση από την πλευρά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που ισχυρίζεται τα εξής: «η ασφάλεια της Βαλένθια έβγαλε εκτός γηπέδου τον General Manager Δημήτρη Κοντο και τον τιμ μάνατζερ Γιώργο Γκοτζογιαννη. Χωρίς κανέναν απολύτως λόγο και μάλιστα συμπλήρωναν ότι οι άνθρωποι της Βαλένθια ήταν οι μόνοι που προκαλούσαν. Επίσης, σχετικά με τον κ. Γιαννακόπουλο, οι άνθρωποι της Βαλένθια έφεραν την αστυνομία στα αποδυτήρια για το γεγονός ότι μίλησε στους διαιτητές πριν τη λήξη του ματς. Στο φύλλο αγώνα οι διαιτητές έγραψαν: “Call a foul”».

Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού: «Ήθελαν να με συλλάβουν»

Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ αντιμετώπισε με ψυχραιμία την όλη κατάσταση και όπως έλεγε με χιούμορ στα αποδυτήρια: «Θέλανε να με συλλάβουνε, αλλά δε με νοιάζει».

Άταμαν: «Αποφασίσαμε να δώσουμε το τελευταίο σουτ στον Χέιζ-Ντέιβις»

Σε σχέση με το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, Ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του «τριφυλλιού«, τόνισε πως είχε αποφασιστεί να δοθεί η μπάλα στον Χέιζ-Ντέιβις για να εκτελέσει το σουτ.

«Δεν βρήκαμε σουτ στην κανονική διάρκεια, το βρήκαμε στην παράταση. Καταφέραμε να το βάλουμε και έχουμε την σειρά στο 2-0. Ξέρουμε ότι πρέπει να κερδίσουμε ακόμα ένα ματς. Ήταν εκπληκτικό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η Βαλένθια έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ, ήταν δύσκολο ματς. Στην κανονική διάρκεια το τελευταίο σουτ το πήρε ο Ναν, στο τέλος της παράτασης αποφασίσαμε να δώσουμε την ευκαιρία στον Χέις-Ντέιβις να κρίνει το ματς και αποδείχθηκε σωστή απόφαση. Έβαλε το σουτ και κερδίσαμε», δήλωσε.

