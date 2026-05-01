Ο Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει «κατακόρυφη» πτώση των τιμών του πετρελαίου μόλις τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ότι οι τιμές της βενζίνης θα «πέσουν κατακόρυφα» μόλις τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν.

Νωρίτερα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, ξεπερνώντας τα 126 δολάρια το βαρέλι, λόγω των ανησυχιών ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια παρατεταμένη κρίση.

Ισχυρίστηκε ότι τα ιρανικά εργοστάσια για την κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών «έχουν υποστεί ζημιά κατά περίπου 82%, ενώ τα εργοστάσιά τους για την κατασκευή πυραύλων έχουν υποστεί ζημιά σχεδόν κατά 90%».

«Και πολλοί από τους πυραύλους τους έχουν καταστραφεί… είναι πραγματικά εκπληκτικό αυτό που έχει συμβεί», πρόσθεσε, λέγοντας πως οι Ιρανοί «θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε αυτό που κάποιοι θα αποκαλούσαν πόλεμο, σήμερα φτάσαμε σε νέο υψηλό στο χρηματιστήριο. Ο δείκτης S&P έχει εκτοξευθεί στα ύψη».

Ερωτηθείς αν θα εξετάσει το ενδεχόμενο απόσυρσης των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία και την Ισπανία, μια μέρα μετά την ανακοίνωση ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει τη μείωση του αριθμού του στρατιωτικού προσωπικού στη Γερμανία, απάντησε «πιθανώς».

Τέλος είπε ότι δεν έχει «κανένα πρόβλημα» με το να παίξει το Ιράν στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, επανέλαβε ότι η ομάδα θα το πράξει παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Λοιπόν, αν το είπε ο Τζιάνι, δεν έχω πρόβλημα», ανέφερε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια του Ινφαντίνο, με τον οποίο έχει στενούς δεσμούς. «Νομίζω ότι… ας τους αφήσουμε να παίξουν».

Πηγή: Γαλλικό Πρακτορείο, Reuters