Ουκρανία: 12χρονος αφοπλίζει μόνος του ρωσικό drone και σώζει τα αδέλφια του

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Τσερνίχιβ της Ουκρανίας, όπου ένα 12χρονο αγόρι κατάφερε να αφοπλίσει μόνο του ρωσικό drone, σώζοντας τα αδέλφια του και άλλα παιδιά, σύμφωνα με το ουκρανικό New Voice.

Έκοψε το καλώδιο και σταμάτησε το drone

Ο 12χρονος Ανατόλι Προχορένκο από τη Σεμενίβκα είδε ένα ρωσικό FPV drone να κατευθύνεται προς τα μικρότερα αδέλφια του.

Χωρίς δισταγμό, έκοψε το καλώδιο οπτικών ινών που το καθοδηγούσε, με αποτέλεσμα το drone να χάσει το σήμα και να καταπέσει.

«Έλεγα: “15 δευτερόλεπτα και θα το κόψω”. Το έκοψα και είδα το drone να χάνει τον έλεγχο και να πέφτει», περιέγραψε.

Το drone τελικά κατέληξε σε θάμνους, σε απόσταση περίπου 100 έως 150 μέτρων, χωρίς να εκραγεί.

Τον είχαν εκπαιδεύσει στρατιώτες

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι είχε μάθει πώς να κόβει καλώδια από Ουκρανούς στρατιώτες.

Όπως είπε, τους βοηθούσε σε εργασίες στο δάσος και είχαν αναπτύξει σχέση, με έναν από αυτούς να του εξηγεί ότι η κοπή του καλωδίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί «ως έσχατη λύση».

Ήταν η πρώτη φορά που εφάρμοσε αυτή τη γνώση στην πράξη.

«Λειτούργησα ενστικτωδώς»

Ο 12χρονος δήλωσε ότι φοβήθηκε, αλλά αντέδρασε ενστικτωδώς, καθώς κοντά βρίσκονταν τρία αδέλφια του και ακόμη τρία παιδιά.

«Ήξερα ότι έπρεπε να τους σώσω», είπε.

Παραδέχθηκε ότι εξακολουθεί να φοβάται τα drones τύπου Shahed, αν και στο παρελθόν είχε συνηθίσει να τα βλέπει να πετούν πάνω από το χωριό του.

Ο κίνδυνος ήταν ακόμη μεγαλύτερος

Ειδικοί επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος ήταν πολύ μεγαλύτερος από όσο φαινόταν.

Σύμφωνα με τον Μικίτα Χαβριλένκο, από κέντρο εκπαίδευσης drones, τέτοια FPV drones συνήθως συνοδεύονται από δεύτερο drone που εντοπίζει στόχους από ψηλά.

Αν το δεύτερο drone είχε εντοπίσει το παιδί την ώρα που έκοβε το καλώδιο, θα μπορούσε να θεωρηθεί στόχος.

«Είναι το στήριγμα της οικογένειας»

Ο πατέρας του, Βολοντίμιρ Πολτοράτσκι, δήλωσε ότι δεν κατάλαβε αμέσως τι είχε συμβεί.

Η οικογένεια έχει πέντε παιδιά και έχει μετακινηθεί στο Τσερνίχιβ λόγω της επικινδυνότητας στην περιοχή.

Όπως είπε, ο Ανατόλι είναι το στήριγμα της οικογένειας και βοηθά καθημερινά στις εργασίες, από το τρακτέρ μέχρι το αυτοκίνητο.