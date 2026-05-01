Conference League: Προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό για Ράγιο Βαγιεκάνο και Κρίσταλ Πάλας

Η Ράγιο Βαγιεκάνο που απέκλεισε την ΑΕΚ στους προημιτελικούς τoυ Conference League, νίκησε απόψε 1-0 τη Στρασμπούρ στο Βαγέκας και βλέπει πλέον πολύ κοντά της τη συμμετοχή σε τελικό μόλις στη δεύτερη εμπειρία της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση! Το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Αλεμάο, όμως τα πάντα είναι ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (7/7) εναντίον της νεανικής ομάδας του Στρασβούργου που παρέταξε ενδεκάδα με μέσο όρο ηλικίας 22 έτη!

Σαφές προβάδισμα πρόκρισης απέκτησε και η Κρίσταλ Πάλας που επικράτησε 3-1 στην Κρακοβία της τυπικά γηπεδούχου Σαχτάρ Ντόνετσκ. Οι «Αετοί» του Λονδίνου προηγήθηκαν με τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού, με τη Σαχτάρ να απαντάει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου.

Όμως τα γκολ των Καμάντα και Στραντ Λάρσεν έγειραν… δραματικά την πλάστιγγα υπέρ της Πάλας η οποία φαίνεται πως θα φτάσει έως το τέλος της διαδρομής, μόλις στην πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή της Ιστορίας της!

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων για την ημιτελική φάση του Conference League: